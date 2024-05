A Red Bull hollandja, Max Verstappen győzött a 2024-es Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon a mclarenes Lando Norris és a ferraris Charles Leclerc előtt. Verstappen csapata percekkel a futam rajtja előtt nyerte meg a másik hétvégi versenyét, a virtuális nürburgringi 24 órást, így rögtön két sikernek örvendhetett. Igaz, az F1-est Norris nem adta könnyen, komoly nyomás alatt volt a leintés előtti körökben a háromszoros bajnok.

A 63 körös, napos időben zajló futamot közepes abroncsokon kezdte a mezőny többsége, de voltak kivételek. Közülük a legelőkelőbb helyről Sergio Perez (Red Bull, 11.) rajtolt, de a fehér oldalfalú Pirelliket választotta a rajthoz Csou Kuan-jü (Kick Sauber) és Logan Sargeant (Williams) is. Lágyakon egyedül Pierre Gasly (Alpine) indult. A rajtrácsra csak 19-en álltak fel, Fernando Alonso (Aston Martin) a bokszutcából rajtolt, lágy Pirellikkel.

Ugyan voltak az elrugaszkodásban különbségek, nem változott az élmezőny sorrendje a rajtnál: Max Verstappen vezetett a Red Bull-lal a mclarenes Lando Norris, a két Ferrari (Charles Leclerc és Carlos Sainz), valamint Oscar Piastri (McLaren) előtt. A két Mercedes egymás mögé zárkózott, George Russell mögé feljött Lewis Hamilton, kihasználva az RB-k (VCARB) rosszabb rajtját. Nico Hülkenberg (Haas) volt a nyolcadik Cunoda Juki RB-je előtt, a legjobb tízbe pedig belépett Perez.

Nyugisan zajlottak az első körök, a legaktívabbnak Piastri tűnt, valamivel gyorsabbnak látszott, mint az előtte haladó két Ferrari-versenyző. A különbségek a pilóták között lassacskán nőttek, leszámítva Leclerc-éket.

A futam első érdemi eseménye Alonso bokszkiállása volt a nyolcadik körben: az utolsó helyen haladó spanyol a lágy abroncsokat keményekre cserélte. Ez beindította a dominót a mezőny hátsó felében, egy körrel később már olyanok is gumit váltottak, akik a közepesekkel kezdtek.

A 10. körben Alexander Albon halad lassan a Williamsszel, panasza szerint nem lettek jól felrakva az új gumik autójára. A thai pilóta visszaporoszkált a bokszba, és új abroncsokat kapott, de már egy kör hátrányt összeszedett. Albont ezért később még szankcionálták is egy 10 másodperces stop/go büntetéssel.

12 kör elteltével végre valós csata volt a pályán: Piastri ostromolta Sainzot a 4. helyért. A spanyol jól védekezett, de körről körre egyre nehezebb dolga volt. Ezalatt az élen Verstappen 3,3 másodperccel elhúzott Norris elől.

A pontszerző zóna alsó felére már a 14-15. körre hatással voltak az eltérő taktikák, Cunoda például átugrotta korai kerékcseréjével Hülkenberget. A legtöbben azonban kivártak a cserével, a 20. körben még 13 pilóta használta a rajtgumijait. Verstappen ekkortájt kapcsolt rá igazán, hirtelen 5 másodperc környékére növelte előnyét, és a növekedés ezt követően sem állt meg.

Perez komolyabbat hibázott a 18. kör magasságában: a Red Bull mexikóija több másodpercet vesztett, miután kitérőt tett a sóderágyban.

A 22. körben az élmezőnyben is elkezdődtek a cserék Russell vezetésével. Egyértelműnek tűnt a helyzet: mindenki keményekre cseréli a közepes gumikat. Egy körrel később Norris cserélt, akit a McLaren szeretett volna Perez elé visszahozni a pályára, de ez nem jött össze. A 23. körben Piastri volt soron.

Norris gyorsan átrágta magát Perezen, nem okozott gondot neki a használt gumis Red Bull. Közben a másik energiaitalos autóban Verstappennek belengették a pályahatárok megsértése miatt a fekete-fehér zászlót – nem is vártak tovább, a 25. körben ő is friss kemény gumikat kapott. Ideiglenesen a két Ferrari vette át a vezetést Hamilton előtt.

Leclerc a 26. körben jött ki az élről, maradt tehát Sainz és Hamilton elöl. Mögötte már a valós sorrend látszódott Verstappennel és Norrisszal, majd a keményeket még mindig nyúzó Perezzel és Leclerc-rel. A monacói, majd Piastri is elment a Red Bull mellett a 27. kör elején.

Hamilton a tapadási határon volt már ekkor, a 26. körben még a bukóteret is megjárta a Mercedes hétszeres bajnoka. Mégsem ment a bokszba új gumikért egyből, csak a 28. körben, amikor Sainz is. A cserék után Piastri már Sainz előtt volt.

LAP 28/63



Replays show Hamilton's Mercedes taking a trip through the gravel at Acque Minerali 😬#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/f9HOwwhdgo — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Féltávnál Verstappen 6,8 másodperccel vezetett Norris előtt, Leclerc további 3-mal követte őket. Piastri igyekezett őt üldözni a negyedik helyen, az ötödik Sainz mögött pedig Russell érkezett. Perez ekkor még mindig nem cserélte le a kemény gumikat a hetedik helyen, így közeledett rá Hamilton.

A brit végül a 38. körben ment el Perez mellett, akinél ekkor döntöttek úgy, hogy ideje kereket cserélni. Így tett Lance Stroll (Aston Martin) és Kevin Magnussen (Haas) is, csakhogy ők közepes gumikat cseréltek le – elég sokáig húzták mindketten.

A cserék után Cunoda, Hülkenberg és Perez álltak a pontszerző zóna utolsó három helyén, de mexikói néhány kör alatt átlépte a két előtte haladó versenyzőt.

A 40. kör után fordulópont jött: Norris tempója beesett, Leclerc pedig felzárkózott rá és DRS-sel támadhatta a McLarent a második helyért. Verstappen ekkor közel nyolc másodperccel vezetett. Hasonló jelenetek játszódtak le a 4-5. helyen is, Piastrira távolabbról ugyan, de elkezdett közeledni Sainz.

LAP 45/63



The grandstands at Imola give a roar 🔊



Having shaken Piastri, Leclerc is now the fastest car on track and closes on Norris for P2 🍿#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/CvG3HOXJE9 — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

A pontszerző zóna hátsó szekcióiban is alakultak a meccsek, a rendkívül későn cserélő Stroll ostromolt. A 47. körben meg is előzte Hülkenberget, megfosztva őt a 10. helytől, pár körrel később pedig Cunoda mellett is elment a 8-9. helyen.

Leclerc lendülete az 50. körre alábbhagyott, ahogy Sainzé is, megmerevedtek a frontvonalak. A monacói egy alkalommal le is vágta a felső sikánt, jó sok koszt felkapva gumijaira. Verstappen tempója is hirtelen beszakadt, közel 7 másodperces előnye körök alatt 4 másodpercre csökkent – Norris került hirtelen fölénybe.

LAP 48/63



Norris gets some breathing space as Leclerc goes over the grass on the inside of Variante Alta 😲#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rgH0bd5qhY — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Tíz körrel a leintés előtt Russell kapott Mercedesére friss lágy gumikat. Megtehette ezt a Mercedes, hiszen csak csapaton belül történt helycsere a 6-7. helyen, de így rámehettek a leggyorsabb körre és a pluszpontra.

Albon az 54. körben a csapat kérésére feladta a futamot, 19 fősre fogyatkozott a mezőny. Ennél azonban fontosabb volt, hogy Verstappen előnye rohamosan fogyott: a Red Bull küszködött a gumikkal, Norris pedig már csak 2,4 másodpercre volt az első helytől.

A különbség fogyása bő 1,5 másodperc körül megállt öt körrel a vége előtt, valamennyit tudott Verstappen gyorsulni. Az utolsó kört 1 másodperces különbséggel kezdték meg, és ez épp elég volt a hollandnak a sikerhez. Verstappen és Norris között csupán 725 ezredmásodperc volt a különbség a célban, a dobogót teljessé tevő Leclerc lemaradása majdnem 8 másodperc volt.

A többi pontszerző helyen nem volt változás a végén sem: Piastri lett a negyedik Sainz előtt, Hamilton a hatodik lett, Russell pedig a hetedik a leggyorsabb körrel a zsebében. Perez nyolcadikként zárt Stroll és Cunoda előtt.

A bajnokság állása:

Verstappen – 161 p

Leclerc – 113 p

Perez – 107 p

Norris – 101 p

Sainz – 93 p

Piastri – 53 p

Red Bull – 268 p

Ferrari – 212 p

McLaren – 154 p

Mercedes – 79 p

Aston Martin – 44 p

RB – 20 p

A világbajnokság egy hét múlva Monacóban folytatódik.