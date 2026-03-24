Bár a hétvégén összességében folyttódott a Mercedes dominanciája, a Kínai Nagydíjon aerodinamikai fejlesztési szempontból a Ferrarié volt a főszerep. A szabadedzésen újra előkerült a Macarena becenevű, az egyenesben 180 fokban átforduló hátsó szárny. Ez a jövőben még előnyt jelenthet a csapatnak, de még további fejlesztésre szorul, így az egyetlen szabadedzés után lekerült az autóról, ahogy egy másik, kevésbé látványos szárny sorsa is ez lett Kínában.

A sanghaji szabadedzésen sok fotó készült egy új légterelőről, melyet a glória első rögzítőpillérének tövébe szereltek fel, közvetlenül a pilóta elé. Az apró szárny elhanyagolható leszorítőerőt termelhet, a lényege a pilóta feje-sisakja körüli légáramlatok optimális elvezetése. A légterelő hatékonynak is bizonyulhatott teljesítményben, mivel mind a sprintkvalifikción, mind a sprintfutamon megtartották.

Ezután azonbn a szombati időmérőre eltűnt. Bár az alkatrészt a műszaki átvételen még jóváhagyta a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), később valamelyik rivális csapat megkérdőjelezte annak szabályosságát. A Ferrari nem akart utólagos óvást vagy panaszt kockáztatni egy olyan alkatrészért, amely csak minimális előnyt (néhány század másodpercet) jelenthet nekik, ezért leszerelték azt.

Ugyanakkor mivel azóta újra jóváhagyta a felügyelőszervezet, Szuzukában megint feltehetik a kis elemet, írja az F1 Techincal. Ráadásul mivel a Japán Nagydíjon nem lesz sprintfutam, több szabadedzés, azaz több idő jut a Macarena-szárny tesztelésére is, ami szintén visszatér a hétvégén, és akár a futamon is bevethetik.

A cikk szerzője Takács Hunor