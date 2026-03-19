Ha van a 2026-os Forma-1-es szezonnak sokat emlegetett technikai megoldása, akkor az a Ferrari hátsó szárnya. Míg az aktív aerodinamikai elemet mások a korábbi DRS-hez hasonlóan, egy egyszerűbb nyitómechanizmussal valósították meg, addig az olaszok úgy döntöttek, a mozgatható elemet egyenesen megfordítják.

A Ferrari az előszezoni tesztek után először a Kínai Nagydíj szabadedzésén használta a szárnyat, azonban a 60 perces gyakorlás után az autókra visszakerültek a régi, hagyományosabb elemek. A működése ugyan látványos, de még nem kiforrott, szakértők például ennek a számlájára írták Lewis Hamilton egyik megforgását is.

Az, hogy az elem eltűnt mindössze egy kínai edzés után, még nem jelent semmit, állítja Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke. A francia szakember szerint fontos lenne, hogy tapasztalatot szerezzenek vele a pályán. “Nem mentünk eleget még a hátsó szárnnyal. Az ilyen rendszereket manapság az első szabadedzésen lehet kipróbálni mert nincsenek szezonközi tesztek. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnénk menni vele többet, akkor azt az első szabadedzéseken kell csinálnunk.”

“Ezt fogjuk tenni jövő héten”

– tekintett előre a Japán Nagydíjra Vasseur. “Egy ponton a megbízhatóság is rendben lesz, és be fogjuk vetni a teljes hétvégére.”