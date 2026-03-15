Ahogy köztudott, a Kínai Nagydíjon pályafutása 26. hétvégéjén a mercedeses Kimi Antonelli megszerezte Forma-1-es karrierje első futamgyőzelmét. A sportág 116. új győztese ezzel egyben az F1 történetének második legfiatalabb (19 év, 202 nap) győztese is lett Max Verstappen mögött (2016, Spanyol Nagydíj, 18 év, 228 nap).

A fiatal olasz sikerének egy emberként örült a mezőny és a nézők is, de becsúszott egy kínos baki is: a dobogós ceremónián a Mercedes pilótáját rossz néven konferálták fel, a hangosbemondón Kimi Räikkönen neve hangzott el:

A 2007-es világbajnok egyébként a 2021-es szezon végén vonult vissza, pályafutása során egyszer, épp bajnoki idényében nyerte meg a sanghaji versenyt, amikor Antonelli még az első születésnapjáig sem jutott.

