Régen látott rossz napon van túl Max Verstappen. A Red Bull hollandja a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintjén nem szerzett pontot kilencedik helyével, majd az időmérőn nyolcadik lett a Mercedesek, a Ferrarik, a McLaren és egy Alpine mögött. A négyszeres világbajnok utoljára a 2025-ös Miami Nagydíj sprintjén ért célba úgy, hogy azért nem kapott világbajnoki egységet, de annak is az volt az oka, hogy utólag megbüntették.

“Ami csak rosszul sikerülhetett, az rosszul sikerült” – értékelte a 19 körös száguldást Verstappen. A pilóta a nyolcadik helyről indult, azonban beragadt, és az első kanyart már csak a 20. helyen teljesítette. “A rajt az egyik probléma, amit meg kell oldanunk, de utána az egyensúly sem volt rendben. Valószínűleg mindenki közül nekem volt a legnagyobb gumikopásom, ami kontrollálhatatlan. Plusz még voltak más apróságok is az autón, melyek nem voltak jól előkészítve, hogy így fogalmazzak. Össze kell szednünk magunkat” – fogalmazott a négyszeres bajnok, aki a sprint után egy, a bal első keréknél felcsévélt alkatrészt is figyelgetett.

Verstappen számára gyógyírt jelenthetett volna a sprint utáni alkalom, amikor lehetősége van a csapatoknak változtatni a beállításokon. Ezt a Red Bull meg is tette, ennek eredménye azonban nem látszott. “Ugyanolyan volt. Mindent megfordítottunk, és pontosan ugyanolyan volt minden, ezért ugyanerre számítok holnap is. A múltban ez működött, most azonban semmi sem működik” – utalt a beállítások megkavarására a holland.

“Ez nem túl remek. Nem nyomhatom neki. Minden kör a túlélésről szól őszintén szólva, egyáltalán nem élvezem ezt” – fakadt ki. “A 7-8. helyen, ahol vagyunk, valószínűleg Pierre-rel [Gasly – a szerk.] harcolhatunk, de ennyi. Nincs benne több” – tette hozzá.