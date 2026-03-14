A pole-pozícióról szűk 4 tizedmásodperccel, csapattársától 13 ezreddel maradt el a ferraris Charles Leclerc a Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőjén. A monacói versenyző meglepően pozitívan nyilatkozott, miután autójából kiszállt, bár az elhangzottak alapján ez érthető is.

“Nem volt ebben sokkal több számunkra, számomra. Ezen a pályán mindig is küszködtem” – magyarázta a pilóta. “Nem arról van szó, hogy nem próbálkozom, mert rengeteg erőfeszítést teszek, de küszködök az időmérőn.”

“Ezen felül ezeket az autókat másképp kell vezetni az időmérőkön. Ezzel is kell dolgozni, hogy megpróbáljunk mindent optimalizálni, hogy végső soron közelebb kerülhessünk a Mercedeshez. De alapvetően igencsak elégedett vagyok ezen a pályán” – fogalmazott Leclerc.

A monacói a sprintet csak a hatodik helyről kezdte, de másodikként ért célba. Hasonló előrelépésben bízik vasárnap is. “Ezekkel a kocsikkal a 2-3-4. helyről indulva [bármi lehet – a szerk.], minden eléggé kaotikus, de mi ott leszünk. Örülök a rajthelyemnek, várom a holnapi versenyt.”