Amikor csütörtökön a pilóták megérkeztek a Forma-1-es Kínai Nagydíj helyszínére, többeknek is feltűnt, hogy Andrea Kimi Antonelli bal keze-csuklója kapott egy extra kötést. Ebből a szempontból trükkösek voltak a Mercedesnél, a hosszú fekete csapatruházat ugyanis elég jól álcázta a kötést, ezen felül a versenyző is sokszor zsebre dugott kézzel mászkált, de így is észrevehető volt a kötés.

De mi történt Antonellivel? Ha csak a pályán látottakat nézzük, már az is indokolhatja a kézkötést, ugyanis a múlt heti Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésén nagy erővel csapta falnak az autóját. A szenzorok 25 G-nél magasabb erejű balesetet regisztráltak, ami azért fájhat, különösen akkor, ha a pilóta keze rossz helyen, például a kormány közelében marad a csattanásnál. Antonelli egy pillanatra sem engedte el a volánt:

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A PlanetF1 megkereste a Mercedest, akik elárulták, Antonellinek nincs komoly baja, a kezére a kötés csupán elővigyázatossági okokból került fel. Nagy problémája tényleg nem lehet az olasz ifjoncnak, tekintve, hogy a kínai hétvége pénteki napján már kötés nélkül is, emellett a sprintidőmérőn összehozott egy második rajthelyet érő kört.