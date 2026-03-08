A brit színekben versenyző, svéd-indiai származású Arvid Lindblad kiemelkedő alsóbb kategóriás eredmények nélkül került a Forma-1-be 2026-ra, de a Racing Bulls 18 éves pilótája rögtön az első hétvégéjén megmutatta, hogy érdemes volt lehetőséget adni neki.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén a 9. rajthelyet szerezte meg vasárnapra, a futamon pedig egészen az élmezőnybe ugrott a rajtot követően, és bár végül hátrébb csúszott, így is a 4 pontot érő 8. hellyel zárta élete első Forma-1-es versenyét.

„Hát, asszem 3. is voltam az első körön, ami elég durva. Az biztos, hogy megmutattam, hogy ha lehetőség adódik, akkor nem fogok toporogni, megragadom. Nagyon élveztem az egész hétvégét. A futam alapján vannak még dolgok, amiket jobban kezelhetnék, de összességében nagyon pozitív volt. Elégedett vagyok a hétvégével, úgy érzem, szinte minden alkalommal sikerült kihoznom a maximumot az autóból” – nyilatkozta a leintést követően az F1 hivatalos csatornájának.

A futamon tapasztalt versenyzőkel, világbajnokokkal – Lewis Hamiltonnal, Lando Norrisszal, Max Verstappennel – is csatázott az ifjonc, erről ezt mondta:

„Tudom, én vagyok az új srác, de az autóban mindig készen állok a küzdelemre, amit ma is megmutattam. Nagyon izgalmas volt csatázni, ott van például Lewis korábban a tévében néztem, nem kis részben miatta szerettem bele a versenyzésbe, szóval nagyon menő volt ellene küzdeni. Egyértelműen volt pár hihetetlen pillanatom ma.”

Ugyan a dobogóesélyes Isack Hadjar Red Bulljában megadta magát a motor, Lindblad a vadonatúj Red Bull-Ford erőforrást is méltatta:

„Azt hiszem, a csapatot is meglepte, milyen jó. Elképesztő munkát végeztek vele, erre a hétvégére pedig jó frissítés is érkezett. A Red Bull Powetrains és a Ford fenomenális munkát végzett, szerintem ezt sokan nem emelték ki megfelelően. Az új motor nemcsak megbízható, hanem teljesítményben is jó, az egyik legjobb a mezőnyben. Szerintem csakis a Red Bull mert ilyen projektet bevállalni, az eredmény pedig lenyűgöző. Szuper, hogy milyen versenyképesek voltunk!” – idézte az ifjoncot a Motorsport Week.