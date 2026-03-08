A brit színekben versenyző, svéd-indiai származású Arvid Lindblad kiemelkedő alsóbb kategóriás eredmények nélkül került a Forma-1-be 2026-ra, de a Racing Bulls 18 éves pilótája rögtön az első hétvégéjén megmutatta, hogy érdemes volt lehetőséget adni neki.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén a 9. rajthelyet szerezte meg vasárnapra, a futamon pedig egészen az élmezőnybe ugrott a rajtot követően, és bár végül hátrébb csúszott, így is a 4 pontot érő 8. hellyel zárta élete első Forma-1-es versenyét.

Bajnokokkal csatázott, pontot szerzett az F1 egyetlen újonca 1
Küzdelmes Mercedes-sikerrel indult az F1 új korszaka
A szabályváltozások utáni első Forma-1-es futam közel sem…

„Hát, asszem 3. is voltam az első körön, ami elég durva. Az biztos, hogy megmutattam, hogy ha lehetőség adódik, akkor nem fogok toporogni, megragadom. Nagyon élveztem az egész hétvégét. A futam alapján vannak még dolgok, amiket jobban kezelhetnék, de összességében nagyon pozitív volt. Elégedett vagyok a hétvégével, úgy érzem, szinte minden alkalommal sikerült kihoznom a maximumot az autóból” – nyilatkozta a leintést követően az F1 hivatalos csatornájának.

A futamon tapasztalt versenyzőkel, világbajnokokkal – Lewis Hamiltonnal, Lando Norrisszal, Max Verstappennel – is csatázott az ifjonc, erről ezt mondta:

„Tudom, én vagyok az új srác, de az autóban mindig készen állok a küzdelemre, amit ma is megmutattam. Nagyon izgalmas volt csatázni, ott van például Lewis korábban a tévében néztem, nem kis részben miatta szerettem bele a versenyzésbe, szóval nagyon menő volt ellene küzdeni. Egyértelműen volt pár hihetetlen pillanatom ma.”

Ugyan a dobogóesélyes Isack Hadjar Red Bulljában megadta magát a motor, Lindblad a vadonatúj Red Bull-Ford erőforrást is méltatta:

„Azt hiszem, a csapatot is meglepte, milyen jó. Elképesztő munkát végeztek vele, erre a hétvégére pedig jó frissítés is érkezett. A Red Bull Powetrains és a Ford fenomenális munkát végzett, szerintem ezt sokan nem emelték ki megfelelően. Az új motor nemcsak megbízható, hanem teljesítményben is jó, az egyik legjobb a mezőnyben. Szerintem csakis a Red Bull mert ilyen projektet bevállalni, az eredmény pedig lenyűgöző. Szuper, hogy milyen versenyképesek voltunk!”idézte az ifjoncot a Motorsport Week.

Bajnokokkal csatázott, pontot szerzett az F1 egyetlen újonca 2
Füstbe ment a Red Bull dobogós álma
Pezsgőzésről álmodott, végül célba sem ért Isack Hadjar első Red Bull-os Forma-1-es futamán. Korán tudta, hogy ki fog…