A Forma-1 örök problémája az, hogyan – vagy épp hogyan ne – alkalmazzanak szankciókat vitatott esetekben. A Nemzetközi Automobil Szövetség időről időre kap is visszajelzéseket a pilótáktól, szerintük mi lenne egyes szituációkban a logikus, melyeket aztán az FIA vagy megfogad, vagy nem.

A 2026-os F1-es szezonra megújult azért néhány irányelv, melyek mentén meghozzák ítéleteiket a stewardok az egyes hétvégéken, ami bizonyos esetekben azt eredményezheti, hogy egy korábban büntetett ügy “másolata” idén már lehet, hogy enyhébb szankciót ér. A változtatások főleg a sárga és a kék zászlós jelzéseket érintik, melyek leírásában részletesebben kifejtik, milyen viselkedést várnak el a versenyzőktől, amikor meglátják a jelzéseket. Ezen a téren nincsenek nagy változások, inkább csak tovább részletezték az eddig is ismert előírásokat.

Ami a stewardok munkáját illeti, nekik négy új tényezőt kell figyelembe venniük az egyes esetek vizsgálatánál:

az autó, amit előznek, vagy az autó, ami előz, nem tud “eltűnni” – ez főleg a pályáról leszorítós ügyeket érintheti

egy elfékezés vagy kormánykorrigálás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pilóta elvesztette az uralmát a jármű felett – itt az iskolapélda a tavalyi interlagosi Piastri, Antonelli, Leclerc csúcstalálkozó lehet

ha valaki ideiglenesen elveszti az uralmát az autó felett, vagy elfékezi magát, az azért is lehet, hogy elkerüljön egy balesetet

a kanyar csúcspontja változhat a kanyar típusától, vagy épp a pilóta által választott ívtől függően.

Hogy ezek milyen hatással lesznek a döntésekre, az még kérdéses, az azonban már most biztos, hogy a korábbiaknál kevesebb esetben osztanak majd büntetőpontot. Ilyet idéntől tényleg csak a “veszélyes, meggondolatlan vagy szándékos akciókért adnak, melyek balesetet vagy más, elfogadhatatlan, illetve sportszerű versenyzői viselkedést eredményeznek”. A változtatásnak örülhet a Haas-pilóta Oliver Bearman: neve mellett tíz egység szerepel május 23-áig, így különösen óvatosnak kell lennie, hiszen 12-nél automatikusan repül az egy futamos eltiltás.