Ugyan az alsóbb kategóriákban sosem volt igazi ász, tavaly csak a 6. lett a Forma-2-ben, a Red Bull úgy döntött, hogy 2026-ra brit színekben versenyző svéd-indiai Arvid Lindbladot ülteti Liam Lawson mellé kisebbik csapatánál, a Racing Bullsnál.

A nem túl fényes múlt, valamint a faenzai alakulat teszten látott formája alapján senki sem várt túl sokat Lindbladtól, így az idei mezőny egyetlen újonca komoly meglepetést okozott eddigi melbourne-i szereplésével.

A 19 éves pilóta az egyik szabadedzésen a Red Bull nagycsapatához idénre előléptetett Isack Hadjar előtt végzett, de általában sem volt érzékelhető tempóhátrányban, az Ausztrál Nagydíj időmérőjén pedig aláhúzta, hogy érdemes volt próbát tenni vele.

Lawsonnal együtt Lindblad is eljutott a Q3-ig, ahol már az esélytelenek nyugalmával hozta a 9. helyett tapasztaltabb csapattársa mögött – bár az utolsó szakaszban már nem volt túl közel az új-zélandihoz, összességében azzal, hogy egy pozícióval mögötte végzett, megmutatta, hogy élete első F1-es hétvégéjén is nagyjából képes hozni, ami az autóban van.

„Igen, nagyon jól sikerült” – mondta a kvalifikáció után. „Úgy gondolom, egész hétvégén elég versenyképesek voltunk, de péntek után igyekeztem nem túlságosan izgulni, nem tudhattuk, hogyan változnak a dolgok, kinek mennyi tartaléka van.”

„De az időmérő előtt már sejtettük, hogy gyorsak lehetünk, ezért csak magamra koncentráltam, arra, hogy jól végezzem a dolgomat. A csapat fenomenális munkát végzett, mindkét autónk a Q3-ban, főleg annak fényében, hol is tartottunk Bahreinben, szóval az én és a csapat várakozásait is felülmúltuk. Rettentően boldog vagyok, alig várom a holnapot!” – folytatta.

A Q2 végén egy kis ijedelem is jutott Lidbladnak, miután Gabriel Bortoleto Audija a bokszutcába vezető „folyosóban” állt le végleg, a beláthatatlan kanyarból érkező újonc előtt hirtelen tűnt fel az R26-os, valamint mellette a másik Racing Bulls, nem sokon múlott, hogy valamelyikre ráfusson.

„Hát, ijesztő volt, igen! Áttekintjük majd a csapattal, hogy én csináltam-e valamit rosszul, de szerencsére sértetlenül úsztuk meg” – summázta az esetet.