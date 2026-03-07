A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj pénteki napja után nem sok pénzt tettünk volna arra, hogy az Aston Martin értékelhető eredménnyel zárja a szombati napot. Mégis ez történt: noha Lance Stroll motorproblémák miatt sem az utolsó szabadedzésen, sem az időmérőn nem vett részt, a csapattárs Fernando Alonso még harcban volt azért is, hogy bejusson a Q2-be. Ez végül nem jött össze a spanyolnak, 17. lett.

“Majdnem megcsináltuk” – célzott a Q1-es továbbjutásra Alonso. “Ez egyértelműen előrelépés a tegnapi naphoz képest, pedig nem is értünk nagyon az autóhoz, hogy őszinte legyek. Ez azt mutatja, hogy a benne rejlő potenciál hatalmas. Anélkül, hogy bármit is változtattunk volna a kocsin a második és a harmadik szabadedzés, valamint az időmérő között, a 4,5 másodperces hátrányból 2,5 körülit csináltunk. Csak azzal nyertünk két másodpercet, hogy a pályán voltunk” – magyarázta.

“A megbízhatóság sokat ront az autó potenciálján, mert nem tudunk menni vele, működésre bírni a beállításokat. Ám mivel normális második és harmadik szabadedzésünk volt, hatalmasakat léptünk előre. Folytatni kell tovább” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a vasárnapi terv is az, hogy minél több kört megtegyenek. Ezzel együtt azonban nem fogják túlerőltetni a dolgokat: tekintve, hogy bizonyos alkatrészekből nincs is tartalékuk, az első pillanatban, amikor valamilyen probléma jele is felmerül, ki fognak állni, hogy az egy hét múlva esedékes Kínai Nagydíjon is részt vehessenek.

A többes szám indokolt, tekintve, hogy Stroll is megkapta a rajtengedélyt vasárnapra. A kanadai versenyző esetében extra körülményeket is figyelembe vettek, ugyanis ő maga nem futott olyan gyors kört a hétvégén, ami a részvételre feljogosíthatná. Tekintettel azonban arra, hogy Alonso versenyképes volt az autóval, Stroll is tesztelte a télen versenygépet, valamint 178 F1-es futamon vett részt karrierje során, és hét melbourne-i futamából hatszor célba ért (egyszer negyedik helyen), a stewardok nem állítottak akadályt az indulása elé.