A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj pénteki napja után nem sok pénzt tettünk volna arra, hogy az Aston Martin értékelhető eredménnyel zárja a szombati napot. Mégis ez történt: noha Lance Stroll motorproblémák miatt sem az utolsó szabadedzésen, sem az időmérőn nem vett részt, a csapattárs Fernando Alonso még harcban volt azért is, hogy bejusson a Q2-be. Ez végül nem jött össze a spanyolnak, 17. lett.

Alonso látja a fényt az alagút végén 1
“Majdnem megcsináltuk” – célzott a Q1-es továbbjutásra Alonso. “Ez egyértelműen előrelépés a tegnapi naphoz képest, pedig nem is értünk nagyon az autóhoz, hogy őszinte legyek. Ez azt mutatja, hogy a benne rejlő potenciál hatalmas. Anélkül, hogy bármit is változtattunk volna a kocsin a második és a harmadik szabadedzés, valamint az időmérő között, a 4,5 másodperces hátrányból 2,5 körülit csináltunk. Csak azzal nyertünk két másodpercet, hogy a pályán voltunk” – magyarázta.

“A megbízhatóság sokat ront az autó potenciálján, mert nem tudunk menni vele, működésre bírni a beállításokat. Ám mivel normális második és harmadik szabadedzésünk volt, hatalmasakat léptünk előre. Folytatni kell tovább” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a vasárnapi terv is az, hogy minél több kört megtegyenek. Ezzel együtt azonban nem fogják túlerőltetni a dolgokat: tekintve, hogy bizonyos alkatrészekből nincs is tartalékuk, az első pillanatban, amikor valamilyen probléma jele is felmerül, ki fognak állni, hogy az egy hét múlva esedékes Kínai Nagydíjon is részt vehessenek.

Alonso látja a fényt az alagút végén 2

Kép: Joe Portlock/Getty Images

A többes szám indokolt, tekintve, hogy Stroll is megkapta a rajtengedélyt vasárnapra. A kanadai versenyző esetében extra körülményeket is figyelembe vettek, ugyanis ő maga nem futott olyan gyors kört a hétvégén, ami a részvételre feljogosíthatná. Tekintettel azonban arra, hogy Alonso versenyképes volt az autóval, Stroll is tesztelte a télen versenygépet, valamint 178 F1-es futamon vett részt karrierje során, és hét melbourne-i futamából hatszor célba ért (egyszer negyedik helyen), a stewardok nem állítottak akadályt az indulása elé.