A 2026-os Forma-1-es Ausztrál Nagydíj második szabadedzése meghozta a szezon első két, vizsgálatot igénylő incidensét, a melbourne-i versenyfelügyelők több pilótát is beidéztek.

Az egyik vizsgált eset a gyakorlás kezdetén, a bokszutcában történt: a garázsból kifelé tartó George Russell a már eleve a sorban álló újonc, Arvid Lidnblad Racing Bullsa elé szeretett volna beszúrni, ám épp csak a Mercedes első szárnyát sikerült beszúrnia a résbe, aminek neki is hajtott a másik versenyző. Russellt végül a szerelők tolták vissza, kénytelenek voltak orrkúpot is cserélni nála.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣



Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

A stewardok mindkét pilótát és csapataik képviselőit is beidézték. A meghallgatások és a felvételek megtekintése után a felügyelők arra jutottak, hogy az előírások alapján a gyors sávban tartózkodó Lindbladot illette az elsőbbség, Russellnek pedig csak akkor lett volna szabad besorolnia, ha megfelelő tér áll rendelkezésére, hogy biztonságosan, másokat nem akadályozva vihesse végre a manővert, ebben az esetben viszont nem volt elég hely erre. Pilóták is egyetértettek abban, hogy Lidblad nem láthatta a sávba már belógó szárnyat, így egyáltalán nem hibás, a felelős csakis Russell volt. Az incidens jelentéktelensége miatt ugyanakkor a legenyhébb formájú szankciót, a megrovást alkalmazták.

Szintén megvizsgálták Franco Colapinto ügyét, az Alpine argentin pilótája ugyanis a második edzés elején nagyon lassan haladt a célegyenesben, a mögötte nagy tempóval érkező Lewis Hamiltonnak gyors elkerülő manővert kellett végeznie, hogy ne történjen baleset.

Colapinto a versenyfelügyelőknek elmondta, hogy autója az utolsó kanyar előtt „hamis üresbe” kapcsolt, majd el is ment a hajtás, ezért volt lassú, a csapat pedig rádión arra utasította, hogy maradjon a célegyenes bal szélén – ami itt a versenyívet is jelentette –, hogy ha le kell állítania az autót, akkor az azon az oldalon lévő megnyitásba húzódhasson le. Az argentin hozzátette, hogy figyelte a tükreit, látta is a közelítő Hamiltont, de tartotta magát a csapat utasításaihoz.

A stewardok elfogadták a magyarázatot, leszögezték, hogy nem Colapinto nem vezetett kiszámíthatatlanul, veszélyesen, ezért nem szabtak ki semmilyen büntetést.