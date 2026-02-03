Lewis Hamilton 2025-re nagy csinnadrattával érkezett meg a Ferrarihoz, ám a hétszeres világbajnok alaposan felsült az olasz csapatnál, 19 éves F1-es pályafutása során először egyszer sem sikerült dobogóra állnia vasárnap.

A 41 éves angolt egyértelműen hátráltatta az új, nagyon olasz környezet, a közös hangot nem találó,idénre lecserélendő versenymérnök, valamint legfőképp a kimondottan más vezetési stílust kívánó autó, melynek egyik, Hamilton számára legkényelmetlenebb jellemzője a fékezési, lassulási jellege volt.

Bár a szabályváltozásoknak köszönhetően Hamilton – és persze Charles Leclerc is – teljesen új autót kap, hiába változik az erőforrás és az aerodinamika is, a fékek maradnak a régiek: a Ferrari most jelentette be, hogy újra hosszabbított a több mint fél évszázada beszállítójaként dolgozó olasz gyártóval, a Brembóval.

Az utcai Ferrarik túlnyomó többségéhez is szállító, a versenytevékenységek terén pedig 1973 óta kizárólagos szerepet vivő bergamói gyártó még jó néhány – pontosabban nem tisztázott – évig marad a maranellóiak partnere.