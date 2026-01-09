Lewis Hamilton óriási hájp mellett érkezett meg a Ferrarihoz egy évvel ezelőtt, ám a 2025-ös a hétszeres világbajnok 19 éves Forma-1-es pályafutásának messze legrosszabb szezonja volt, az angol még dobogóra sem állt vasárnap.

A Mercedesétől teljesen eltérő környezet, a Hamilton számára nehezen megszokható autó, de az is, hogy legközelebbi munkatársával, a versenymérnök Riccardo Adamival látszólag nem találták a hangot, az idény során számos éles szóváltást, egymás mellett való elbeszélést hallhattunk a csapatrádión.

Hamilton az idény vége felé utalt rá, hogy személycserét szeretne, ám a GPBlog értesülése szerint ez nem történik meg, Maranellóban állítólag eldőlt, hogy 2026-ra is Adami marad a pilóta versenymérnöke. (Ahogy Charles Leclerc mellett is Bryan Bozzi folytatja a munkát, pedig köztük is voltak összezördülések.)

Az oldal arról nem ír, hogy Hamilton beleegyezésével, vagy akarata ellenére folytatja Adamival.

Ha már versenymérnökök: Max Verstappen fegyvertársa, Gianpiero Lambiase pozíciója is kérdéses volt a 2025-ös szezon vége óta, még maga a négyszeres világbajnok is utalt arra, hogy az olasz-brit szakemberrel közös munkát külső tényezők hátráltatták. Felmerült, hogy „GP” más beosztásban dolgozhat a jövőben (tavaly óta párhuzamosan ő a Red Bull Racing vezető versenymérnöke is), de a múlt héten még az is felröppent, hogy elhagyhatja az alakulatot.

A hét elejére ugyanakkor az általában jól értesült holland De Telegraaf már arról írt, hogy Lambiase új, 2027 végéig szóló szerződést írt alá a Red Bull-lal, és hogy 2026-ban is marad Verstappen régi fegyvertársa.