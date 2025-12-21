A 2025-ös Forma-1-es szezonban 24 izgalmas és kevésbé izgalmas nagydíjat láthatott a különbség. De melyik volt a nézők kedvence? Erre volt kíváncsi az F1, ezért szavazást hirdettek hivatalos oldalukon.

Az eredmények befutottak, ezek alapján pedig

a Brit Nagydíj vitte el a pálmát a szavazatok 22 százalékával.

A szezon 12. nagydíjára a Vezess is úgy hivatkozott, mint a futam, melyre évekig emlékezni fogunk. Az élen ugyan a McLarenek zártak Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben, de a bolond időjárás, a betliző nagymenők és Nico Hülkenberg első dobogója felejthetetlenné tette a versenyt.

A képre kattintva a Brit Nagydíj galériája nyílik!

14 fotó

Kiemelkedő eredményt ért még el a Sao Pauló-i Nagydíj, mely a szavazatok 16 százalékával lett a második. A futamon nagyot ment Max Verstappen, aki a bokszból is dobogós lett. A szavazást az Abu-dzabi Nagydíj zárta a harmadik helyen (7 százalék), megelőzve az Ausztrál Nagydíjat és a Las Vegas-i Nagydíjat.