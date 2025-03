A mclarenes Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat a Red Bull hollandja, Max Verstappen, valamint a mercedeses George Russell előtt. A futamon volt minden: rajt előtti kieső, biztonsági autó mögötti kieső, eső, forgások és 14 célba érő.

Az időmérő magasságában ugyan felmerült, hogy az időjárás függvényében akár el is tolhatják az 58 körös futam kezdési időpontját, de erre végül nem került sor. A magyar idő szerint hajnali ötkor kezdődő eseményig az égiek már kitombolták magukat, ennek eredményeképp a Forma-2-es betétfutamot törölték is.

A rajtra minden autóra a Pirelli átmeneti abroncsai kerültek fel. Csak 18-an álltak fel a rajtrácsra: Oliver Bearman, a Haas-szal, valamint Liam Lawson a Red Bull-lal a bokszutcából vágott neki a szezonnyitónak, miután autóikon a parc fermé szabályok megsértésével dolgoztak csapataik.

A felvezető körön egy pilóta már ki is esett: a Racing Bulls újonca, Isack Hadjar az első kanyarban csúszott falba, leírva autója hátulját. Az eset miatt megszakították a rajtot, újabb rajtprocedúra következett 15 perccel az első után.

Az extra felvezető kör miatt 57 körösre rövidülő verseny már rendesen elkezdődött. Lando Norris megőrizte a McLarennel a vezetést, csapattársa, Oscar Piastri azonban visszacsúszott Max Verstappen Red Bullja mögé. A száguldás nem tartott sokáig, Jack Doohan összetörte az Alpine-t, így pályára küldték a biztonsági autót.

A safety car mögött Norris, Verstappen, Piastri, George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Cunoda Juki (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) sorrendben várhatták a restartot.

A pilóták a biztonsági autó mögött sem voltak biztonságban: a tavalyi győztes, Carlos Sainz is így törte össze új csapata, a Williams autóját. Esete hasonló volt Hadjaréhoz: lassú tempónál a hátsó tengely úszott el.

A biztonsági autó a 7. kör végén hagyta el a pályát. A restart sima volt, és a pálya bizonyos pontjain már meg is jelentek száraz foltok. Norris, Verstappen és Piastri hamar leszakították Russellt és Leclerc-t. A 11. kör körül már el is kezdődött a gumihűtés, a vizes foltok keresése, a harmadik szektorban több kanyarban is egyértelmű száraz ív jelent meg.

Keeping those tyres cool 🌧️



Lando Norris using an unconventional line down the pit straight... 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/O79PNt8WK6 — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Az év első versenyelőzését Andrea Kimi Antonelli hozta össze a Mercedesszel, a 12. helyért előzte meg Nico Hülkenberg Kick Sauberét a 15. kör magasságában. DRS-t már lehetett használni, az olasz is bevetette ezt. Hülkenberg később visszaelőzte az újoncot, aki egy alkalommal megforgott, de megúszta törés nélkül a dolgot. Antonelli a dolgot nem hagyta ennyiben, visszaelőzte aztán a németet.

A spin for Antonelli 😬



He rejoins after rotating the car in an identical way to his team mate in practice!#F1 #AusGP pic.twitter.com/g8hZA7FjWH — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

A 16. körben ismét elkezdett csöpögni az eső. Ezt látták a csapatok is előre, ezért sem erőltette senki a gumicserét. Egy körrel később az élmezőnyben is helycsere történt: Verstappen elfékezte magát, így a hozzá közel lévő Piastri simán megelőzte a pályáról kissé lefutó hollandot. A két McLaren között az élen 2,8 másodperc volt ekkor.

Piastri passes Verstappen! 😱



The Red Bull driver pushes too hard and runs wide, dropping to third position#F1 #AusGP pic.twitter.com/JrggVsnIzu — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

A dobogós előzés után megmerevedtek a frontvonalak a helyezéseket illetően. A távolságok nőttek viszont: Verstappen lemaradása Norris mögött 10 másodperc fölé nőtt a 22. körre, kb. ugyanolyan messzire került Piastritól, mint tőle Russell a negyedik helyen. A legszorosabb „csata” Albon és Hamilton között ment a 7-8. helyen, de ez is inkább parttalan fogócskának tűnt az enyhén fokozódó esőben. Antonelli volt az egyetlen, akinek a haladását figyelni élvezetes is volt: a 23. körben Lance Stroll Aston Martinja mellett ment el, és lépett fel a 11. helyre.

Féltávhoz érkezve kerékcserék nem voltak a mezőnyben, és az állás sem változott a pontszerzők között a Verstappen-féle megcsúszást követően. Piastri viszont utolérte Norrist, így az első helyért kezdett kialakulni egy McLaren-belharc. Antonelli sem pihent, ő Alonsót érte be a pontszerző 10. helyért.

A 30. körtől kezdve ismét szárazabbra kezdett fordulni a helyzet, Norris pedig lélegzetvételnyi előnyhöz jutott az élen. A 34. körben azonban minden nullázódott: Alonso vágta falnak az Aston Martint, és pályára küldték a biztonsági autót – ezzel Antonelli feljött a pontszerzőnek. Eltérésekkel, de a két Haas kivételével minden autóra száraz gumik kerültek: jellemzően kemények, de Verstappen, Cunoda és Albon például közepes abroncsokat kapott a bokszban.

A mentés jelentősen elhúzódott, Alonso autóját nehezen sikerült összekaparni a pálya másik feléről jövő mentőautó miatt. Közben az ég durván beszürkült, és olyan előrejelzéseket kaptak a pilóták, hogy majd kapnak a nyakukba egy komolyabb, de csak rövid ideig tartó zuhét. Nem ideális fejlemény teljesen száraz pályás gumikon. Még a restart előtt a Haas-pilóták is száraz abroncsokra váltottak.

A biztonsági autó a 41. kör végén állt ki Norris elől. Az újraindítás sima volt, és egyre inkább mindenki azt figyelte, mikor szakad le az ég. A 43. körben már szemerkélt, a 44. körben pedig már esett. Közben Cunoda elment Leclerc mellett, az 5. helyet jelentette ez a japánnak.

A kör végén azonban jött a káosz: a két McLaren kicsúszott az utolsó szektorban, Norris a bokszba rongyolt átmeneti gumikért, Piastri pedig a fűben szórakozott egy percig, és szinte utolsó helyre visszaesett, mire újra menetkész állapotba hozta magát. Többen is jártak a bokszban, a pályán pedig azok kerültek élre, akik száraz gumikon kinn maradtak: Verstappen, Hamilton, Gasly, Cunoda, Leclerc volt a top5 sorrendje.

Piastri is OFF and Norris pits!



The rain is coming down and Piastri now gets back on track! ☔️#F1 #AusGP pic.twitter.com/4TWZdi22lZ — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Norris a kerékcseréje után hatodik volt átmeneti gumikon, de a harmadik szektor volt csak igazán vizes. Verstappen a 46. kör végén szintén a csere mellett döntött, a két Ferrari azonban maradt a pályán. Rövid ideig Hamilton is vezetett, de mivel Lawson összetörte a Red Bullt, valamint Gabriel Bortoleto is a Kick Saubert, pályára küldték a biztonsági autót. A brazil kapott egy időbüntetést veszélyes bokszutcai kiengedésért, de mivel nem volt alkalma letölteni, így azt a következő futamra viszi magával rajtbüntetés formájában.

CHAOS!! The @astonmartin Safety Car is deployed once again 🟡



Lawson makes contact with the wall and Bortoleto is off the road#F1 #AusGP pic.twitter.com/cGjFwFPjsS — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Ebben a pillanatban Norris már megint vezetett, a vizes pályán állva hagyta a Ferrarikat. A vörös autókat a safety car mögül hívták ki kerékcserére, sokat buktak ezzel. Norris mögé így Verstappen, Russell, Albon, Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Hamilton, Leclerc sorrendben jöttek fel a versenyzők. Piastri kikerült a pontszerző zónából – rajta kívül Cunoda és a két Haas tartózkodott még itt, többen már nem voltak versenyben.

A safety car az 51. kör végén hajtott vissza a bokszba, hat köre maradt átmeneti abroncsokon a mezőnynek arra, hogy mindent eldöntsenek. Leclerc a restart után megelőzte a csapattárs Hamiltont a 9-10. helyen, Norris pedig ellépett Verstappentől, akinek inkább a tükröt kellett eleinte figyelnie Russell miatt. Piastriban is forrhatott a düh, elkezdett a pontszerző zóna felé lépkedni. A Ferrarik és Piastri dolgát segítette a hibázó Gasly, aki mellett mindkét vörös autó, majd a McLaren is elment.

Oscar Piastri is back into the points! 👀



He passes Pierre Gasly into Turn 3 for P10#F1 #AusGP pic.twitter.com/CXwAQ53hUo — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Verstappen az utolsó két körbe lépve visszaért Norris nyakára, és DRS-sel üldözte a pole-pozícióst a győzelemért. Antonelli közben megelőzte Albon Williamsét a negyedik helyért, de 5 másodperces büntetést kapott nem biztonságos bokszutcai kiengedésért.

Végül az 57 körös őrületet Norris 895 ezredmásodperces előnnyel nyerte Verstappen előtt, a dobogót pedig Russell tette teljessé a Mercedesszel. Antonelli a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót, időbüntetésével együtt pedig az ötödik helyen értékelték Albon mögött. A pontszerző helyeken Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Piastri és Hamilton osztozott – az ausztrál a végén meg megelőzte a Ferrari britjét.

Never give up!



An unbelievable move right at the end from Oscar Piastri on Lewis Hamilton 👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/7A4VFZN6S2 — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

A bajnokságok állása:

Norris – 25 p Verstappen – 18 p Russell – 15 p Albon – 12 p Antonelli – 10 p Stroll – 8 p

McLaren – 27 p Mercedes – 25 p Red Bull – 18 p Williams – 12 p Aston Martin – 8 p Kick Sauber – 6 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon egy hét múlva Kínában folytatódik.