Napos időben, 30 Celsius-fokos levegő- és 41 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 első időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Melbourne-ben. A harmadik szabadedzés alapján több esélyese is volt a pole-pozíciónak.

A Q1 két pilótának volt nehezebb: a haasos Oliver Bearman autójában a váltó romlott el, így autótörés és kicsúszás után mért kör nélkül zúgott ki az időmérő elején. Liam Lawson helyzete sem volt könnyű: Red Bullja a harmadik szabadedzésen meghibásodott, majd az időmérőn ment árkon-bokron keresztül, csak normális kört nem tudott összerakni.

That was close! 😮



A small tap of the wall after a trip through the gravel for Liam Lawson#F1 #AusGP pic.twitter.com/dPHidQUMDO — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

A kiesés ellen folytatott küzdelemben rövid ideig Lewis Hamilton is veszélyben volt a Ferrarival, de végül nem ő volt a másik nagy vezéráldozat, hanem Andrea Kimi Antonelli. A Mercedes újoncának ráadásul egy másik kezdő, Gabriel Bortoleto vitte be a kegyelemdöfést a Kick Sauberrel, mindössze 9 ezredmásodperces különbséggel.

Az említetteken felül kiesett még Nico Hülkenberg (Kick Sauber), valamint Esteban Ocon (Haas). A szakaszt egyébként Lando Norris nyerte a McLarennel, és a legjobb 14 pilóta fél másodpercen belül volt egymáshoz képest.

Ilyen szoros Q1 után lutri volt a Q2, hiszen egy-egy hiba is több tizedmásodpercet jelenthet köridőben. Mindezek mellett a pályahatárokra is figyelnie kellett a pilótáknak, több érvénytelen eredmény is született a Q1-ben emiatt.

Az első körök után érezhető McLaren-előny rajzolódott ki: Oscar Piastri és Norris mögött 2 tizedmásodperccel következett Max Verstappen a Red Bull-lal. A hollandot egy újabb lépéssel követte a mercedeses George Russell, valamint Charles Leclerc és Lewis Hamilton a két Ferrariban. Reálisan nézve a maradék négy helyre pályázhattak a többiek.

A szakasz hajrájában Hamilton megforgott a Ferrarival, de nem törte össze azt, viszont pár ember biztosan nem örült a miatta lengetett sárga zászlónak. Végül a továbbjutása nem fogott veszélyben, azonban Isack Hadjar (Racing Bulls), a két Aston Martin, Jack Doohan (Alpine) és Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) számára véget ért a kvalifikáció.

Az első Q3-as körök után Verstappen vezetett 24 ezreddel Russell, valamint 84 ezreddel Leclerc előtt. A McLarenek eltűntek: Norris körét pályaelhagyás miatt elvették, Piastri pedig az utolsó szektor füvét szántotta meg jobb oldali kerekeivel – csoda, hogy ezzel együtt is fél másodpercen belüli lemaradással lett negyedik. Hamilton Ferrarijára használt abroncsok kerültek, így Alexander Albon (Williams) és Cunoda Juki (Racing Bulls) is jobb helyzetből várhatta az utolsó lövést, mint a hétszeres világbajnok.

A fináléban a McLaren begyújtotta a rakétákat, és Verstappen addigi legjobbjánál mind Norris, mind Piastri fél másodperccel gyorsabb időt repesztett. Norris idejére nem volt senkinek válasza: Verstappen épphogy csak 4 tizedmásodperc alá csökkentette hátrányát, és lett harmadik. Russell maradt a negyedik, a Ferrarik nem jelentettek rá veszélyt.

A maranellóiak csalódást keltően fejezték be az időmérőt: Leclerc hibázott és be sem fejezte utolsó körét, Hamilton pedig nem volt gyorsabb a monacói első próbálkozásánál. Mindkettejüket megelőzte azonban Cunoda és Albon, így a vörös autók csak a 7-8. helyről várhatják a vasárnapi rajtot. A legjobb tíz maradék helyein Pierre Gasly (Alpine) és Carlos Sainz (Williams) osztozott.

A 2025-ös Forma-1-es Ausztrál Nagydíj a jelenlegi tervek alapján magyar idő szerint vasárnap reggel 5 órakor kezdődik.