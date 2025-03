Helyi idő szerint 12.30-kor, napos, meleg időben – 24 Celsius-fokos levegő- és 40 fokos aszfalthőmérséklet – a melbourne-i Albert Park pályán megkezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság első fordulója, az Ausztrál Nagydíj első szabadedzése.

A bokszutcai lámpa zöldre váltása után az 5,4 km-es pályára elsőként a sauberes Nico Hülkenberg hajtott ki, de mögötte szinte azonnal mindenki más is kiment – elsőre kivétel nélkül a közepes keverékű (sárga) Pirelliken.

Az első körök után a Red Bull címvédője, Max Verstappen volt a leggyorsabb (1:19,771), mögé a két Ferrari – Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben – sorolt be, nem sokkal később a McLaren frissen szerződést hosszabbított hazai tehetsége, Oscar Piastri lépett a 3. helyre.

Az első „falazás” a Red Bull új pilótája, Liam Lawson nevéhez kötődött, a Sergio Perez helyére ültetett új-zélandi a 9-es kanyar előtt épp csak érintette a betonfalat, gond nélkül ment tovább.

Steady on, Liam! 😬 Liam clips the wall but seemingly gets away with no damage#F1 #AusGP pic.twitter.com/sdcwkCibch — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

10 perc után már a tavalyi 2., a mclarenes Lando Norris állt az élen, mögötte Leclerc, Hamilton, az alpine-os Pierre Gasly, majd a téli teszt leggyorsabb körét a Williamsszel megfutó Carlos Sainz következett. A köridők az aszfalt tisztulásával és gumizódásával egyre csökkentek, eddigre 2 másodpercet faragtak Verstappen első eredményéből.

18 perc telt el, amikor előkerült az idény első piros zászlója, miután a versenyirányítás véleménye szerint túl sok kavics került a 6-os kanyar idénre kibővített kavicságyából. Gépi takarításra volt szükség.

Red flag deployed 🔴 There's a lot of gravel collected on the circuit at Turn 6 and 7 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/2BUJ6t99JV — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

34 perc maradt, amikor újraindult a körözés, hamarosan előkerültek az első lágy gumik is, Verstappen a piros Pirelliken 1:17,696-tal ugrott az élre.

Néhány perccel később Sainz újra villantott, 1:17,401-gyel vette át a vezetést a lágyakon úgy, hogy már több élmenő is futott kört a pirosakon – Leclerc is csak 6 századdal gyengébbet tudott mögötte.

An unfortunate crash for Ollie Bearman brings out the red flag 😱 Bearman is ok and heading back to the garage#F1 #AusGP pic.twitter.com/GxnoqnLKAk — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Néhány másodperc telt csak el, amikor újra előkerült a piros zászló – ezt már a szezon első balesete okozta: a Haas újonca, Oliver Bearman a 10-es kanyarban a kavicságyra futott, a pályára visszatérő autó ezután megpördült és a falnak csapódott. Mindkét jobb oldali felfüggesztés eltört. Az angol ifjonc sértetlenül szállt ki az autóból.

🔟 minutes to go in FP1… ⏱️ The drivers file back out onto the Albert Park circuit for their final runs of the session#F1 #AusGP pic.twitter.com/X3kVDNxCmo — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Bő 10 perc maradt az edzésből, amikor újra megnyitották a bokszutcát, a McLarenekre csak ekkor kerültek fel a lágy gumik. A gyors körre készülő Norris dolgát nem könnyítette meg a Racing Bulls-os Cunoda Juki, aki az utolsó kanyarban megelőzte az angolt, aki a célegyenesben visszavette a pozíciót, hogy aztán a japán megint megelőzze.

1 perc volt még a leintésig, amikor Norris átvette a vezetést, másfél tizedet adott Sainznak, miközben a mercedeses George Russell megpördült a 4-es kanyarban, nagy szerencséjére az aszfaltos bukótérben épp meg tudott állni, mielőtt az autó orral a falba állt volna.

📻 "Did I drop a wheel?" George Russell touches the grass at Turn 4 and spins! But, he gets his W16 back on track and continues on 💪#F1 #AusGP pic.twitter.com/orGdS0ZF2P — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A szezonnyitó hétvégéje magyar idő szerint péntek reggel 6-kor folytatódik a második edzéssel, szombaton az utolsó gyakorlás 2.30-kor, az időmérő szintén 6-kor indul. Vasárnap 5 órakor rajtol majd az idény első – az előrejelzések alapján akár esős – versenye.