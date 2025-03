Magyar idő szerint hajnalban lezajlott a 2025-ös Forma-1-es szezon első szombati szabadedzése a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson a mclarenes Oscar Piastri volt a leggyorsabb.

Melbourne-ben tombol az indián nyár, így a csapatoknak a korábbiaknál is melegebb körülmények között kellett teljesíteniük: a levegő 32, az aszfalt 38 Celsius-fokos volt bokszutca nyitását megelőzően. Dolgukat nem könnyíti meg, hogy vasárnapra merőben eltérő időjárást jósolnak könnyed esővel, de az már egy másik történet.

Maradva a harmadik szabadedzésnél, ez a gyakorlás az elmúlt években megszokottaktól eltérően mást mutatott. A csapatok az első pillanatoktól kezdve belevetették magukat a munkába, az év eleji tapasztalatgyűjtés mindenkinek fontos volt. A sztahanovisták élén Oliver Bearman állt, aki igencsak kilométerdeficites volt, miután összetörte a pénteki első edzésen a Haast. Balesete után az autóban belső égésű motort, turbót és hőenergia-visszanyerő rendszert (MGU-H) is cseréltek.

A munka nem tartott neki sokáig: nem telt el három perc sem, és a pilóta máris előcsalogatta a piros zászlót, ugyanis beforgott egy kavicságyba. Szerencséjére ezúttal az autó nem tört össze, de hatalmas hátrányt gyűjtött össze ezzel mind ő, mint a csapat.

