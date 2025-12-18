Lezárult az idény, bajnokot avattak, végleg vége a 2025-ös Forma-1-es idénynek. A Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió idei 26., szezonzáró epizódjában Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel tekint vissza az évre.

Mik és kik voltak 2025 legnagyobb meglepetései és csalódásai? Melyik futamot láttuk a legjobbnak? Mi az, amit inkább nem láttunk volna? Mit várunk 2026-tól?

