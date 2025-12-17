Lewis Hamilton a nagy várakozásokra alaposan rácáfolva – a Ferrari rossza autótervezésének és stratégiaalkotásának, illetve konzervatív kultúrájának hathatós „segítségével” – katasztrofális idényt teljesített az olasz csapatnál, F1-es pályafutása során első ízben (vasárnapi) dobogós helyezést sem szerzett.

A hétszeres világbajnok a szezon hajrájára fejben, lelkileg is kimerült, Abu-Dzabiban már arról beszélt, hogy a téli szünetre teljesen kikapcsol, elérhetetlenné válik, még a telefonját sem tartja majd magánál.

A 40 éves angol számára vagy még nem kezdődött el a téli szünet, vagy nála is él a korábbi panasza, miszerint az F1-ben „Cash is king” (a pénz az úr), ugyanis egyelőre még posztolgat a közösségi médiában, most a Lululemon ruházati cég nagyköveteként a „The Lewis Hamilton Edit” kollekciót reklámozza.

Bízunk benne, hogy a modellkedés után tényleg a feltöltődésre koncentrál majd, mert mind a saját, mind a Ferrari szurkolóinak, és általában az F1-nek is jól jönne egy igazán versenyképes Hamilton 2026-ban.