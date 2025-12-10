A Red Bull Racingtől az elmúlt bő egy évben az eredeti álomcsapat majdnem minden kulcsfigurája távozott, ki saját akaratából, ki a cégvezetéséből. A sztártervező Adrian Newey az Aston Martinnál nyitott új fejezetet, az alakulat „mindenes” igazgatója, Jonathan Wheatley a Sauber (jövőre Audi) csapatfőnöke lett, Christian Hornert idén nyáron egyszerűen kirúgták, míg kedden az is hivatalossá vált, hogy Helmut Marko is távozik az energiaital-gyártó projektjétől (valószínűleg nem önszántából).

Tavaly, amikor Horner munkahelyi zaklatási ügye kapcsán recsegni-ropogni kezdett a csapat, és még nem lehetett tudni, mi lesz a vége a csapatfőnök és a Vertsappen–Marko-tábor belső hatalmi harcának, arról szóltak a hírek, hogy az osztrák matuzsálem távozása esetén a holland pilóta szerződésben rögzített lehetősége, hogy ő is elhagyja az alakulatot.

Most, hogy ez megtörtént, felmerülhet a kérdés, hogy tényleg távozik-e a négyszeres világbajnok is. Marko nem hiszi, hogy erre készülne a pilóta.

„Nem. Max nem pusztán eredményeket akar elérni, hanem harmonikus környezetet is kíván ehhez. Ha ez nem lesz meg, egyik napról a másikra kiszállhat, de egyelőre túl fiatal még ehhez” – mondta távozásának bejelentését követő első megszólalásában a Kleine Zeitungnak.

A Motorsport.com azzal húzta alá Marko jóslatát, hogy tudomásuk szerint a fentebb említett kitétel már tavaly kikerült Verstappen szerződéséből, így legfeljebb akkor hagyhatja el a csapatot 2028 előtt, ha a továbbra is létező, az eredményekre vonatkozó kitételek nem teljesülnek – ha gyenge lesz a Red Bull jövő évi autója, a holland máshol kopogtathat.

Markót egyébként arról is megkérdezték, hogyan reagált Verstappen a távozásának hírére.

„Nos, eleve egy kicsit szomorú volt (miután nem sikerült megszerezni az ötödik világbajnoki címet – a szerk.). Újra áttekintettük a hihetetlen közös éveinket. Idén egyébként én voltam az első a csapatban, aztán Gianpiero Lambiase (Verstappen versenymérnöke), aki végig hitt az idei bajnoki siker lehetőségében. Hatalmas lelkesedéssel, elkötelezettséggel dolgoztunk, ezért is volt nagy csalódás, hogy végül nem sikerült. És ez a csalódás érlelte meg a döntésemet is, hogy eljött a távozás ideje” – magyarázta.