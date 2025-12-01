Hollandia, AD:

„A katari mestermunka után Max Verstappen ismét komolyan álmodozhat a vb-címről: a Forma-1-es szezon az utolsó futamon éri el a tetőpontját. A McLarennél feltehetik maguknak a kérdést: hogy a csudába lehetséges, hogy még mindig nem dőlt el a vb-címért folyó küzdelem?”

Telegraaf:

„2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának még mindig esélye van a Forma–1-es világbajnoki címre, és már csak egy futam van hátra. Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, könyörtelenül kihasználva a McLaren végzetes hibáját.”

Nagy-Britannia, Independent:

„Max Verstappen a Katari Nagydíjon aratott sikerével meghosszabbította Norris rémálmát a vb-címért folytatott versenyben.”

Guardian:

„Verstappennek egy hegyet kellett megmásznia ahhoz, hogy a harmadik helyről rajtolva nyerjen. A győzelem nagyszerű eredmény, amely egyértelműen esélyessé teszi a finálé előtt.”

Daily Mail:

„Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát. Abu-Dzabiban dől el a vb-cím sorsa. A rendíthetetlen Max Verstappen, aki a katari reflektorfényben győzött, továbbra is versenyben van sorozatban ötödik világbajnoki címéért, miután riválisai katasztrofális stratégiai hibát követtek el.”

Sun:

„A McLaren bokszkiállási fiaskója hatalmas lökést adott Max Verstappennek a címvédéshez, miközben összeesküvés-elméletek keringenek.”

Spanyolország, Mundo deportivo:

„Nem is kívánhatnánk többet a Forma-1-es világbajnokság fináléjára: Abu-Dzabiban gördül majd le a függöny.”

Marca:

„Az utolsó futam előtt még minden nyitott. És mindez a McLaren hihetetlen hibájának köszönhető: mindkét autó kint maradt a pályán a biztonsági autós szakasz során, míg Verstappen és a többiek szinte ingyen ki tudtak állni a bokszba.”

As:

„A csillagok kedvező együttállása is kellett Verstappen sikeréhez. A McLaren egy katasztrofális stratégiai döntéssel megoldotta a többit.”

El Mundo:

„Egy héttel a Las Vegas-i technikai katasztrófa után a McLaren ismét hibázott, s ezzel kitárta a győzelemhez vezető ajtót Max Verstappen előtt. A sajnálatos stratégia következtében Oscar Piastri és Lando Norris az első és második helyről visszaesett a második és negyedik helyre.”

Sport:

„Verstappen a feje tetejére állította a világbajnokságot.”

Olaszország, Tuttosport:

„Verstappen megállíthatatlan.”

Corriere della Sera:

„Egy újabb Verstappen-mágia. A vb a végéig izgalmas marad.”

Gazzetta dello Sport:

„Norris, Piastri és Verstappen, a szikrák. A világbajnokság sorsa Abu-Dzabiban dől el.”

Svájc, Blick:

„A papajáknak számot kell vetniük a történtekkel: egy héttel a Las Vegas-i fiaskó után (amikor mindkét autót kizárták), a regnáló csapat világbajnok Katarban elvesztette a hidegvérét a biztonsági autós időszak alatt. Ezt Abu-Dzabiban nem engedheti meg magának.”

Tagesanzeiger:

„Két kínos hiba a McLarentől, Verstappen pedig ismét harcban a vb-címért.”

Ausztria, Krone:

„Világbajnoki dráma: a McLaren kockáztatott és veszített, Max nyert.”

Franciaország, Le Parisien:

„Egyetlen futam van hátra a szezonból, a brit Norris mindössze 12 ponttal vezet Verstappen és 16 ponttal Piastri előtt. Ez elképzelhetetlen volt néhány héttel ezelőtt, amikor a Red Bull a mélyponton volt, Norris pedig szárnyalt.”

Le Monde:

„A vasárnapi viszontlátásra!”