Ahogy a Vezessen is írtunk róla, a Sao Pauló-i Nagydíjon a mclarenes Oscar Piastri és a mercedeses Kimi Antonelli közötti, a vétlen Charles Leclerc kiesésével járó baleset hivatalos megítélése, az ausztrálnak kiosztott büntetés nem talált sok megértésre az F1-es pilóták körében.

A már Las Vegasban felhozott panaszok után a hétvégi Katari Nagydíj előtt a versenyzők össze is ültek a sportágat felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) képviselőivel, hogy az éves áttekintés keretében megvitassák a pályán zajló küzdelmekre, előzésekre vonatkozó, 2022-ben megalkotott, folyamatosan módosított, idén az átláthatóság jegyében a nagyközönség számára is elérhetővé tett irányelvek tartalmát, sőt, akár létjogosultságát.

„Manapság túlságosan ragaszkodunk a szabályok betűjéhez, így pedig háttérbe szorul a józan belátás az egyes esetek megítélésénél” – mondta az értekezlet előtt a ferraris Leclerc.

Az F1-es versenyzői érdekvédelmi szervezet, a GPDA egyik igazgatói posztját betöltő Carlos Sainz még radikálisabban nyilatkozott:

„A lehető legőszintébb leszek: a közelmúltban több elemzést is megnéztem a futamok után olyanoktól, mint például Karun Chandhok, Jolyon Palmer és Anthony Davidson” – sorolta a korábbi F1-es tapasztalattal (is) rendelkező, manapság a különböző közvetítések szakértőiként dolgozó expilótákat.

„Minden alkalommal azt látom, hogy a közelmúltbeli versenyzési tapasztalattal bíró személyek elemzései, ítéletei jók, legtöbbször a megfelelő pilótát teszik felelőssé, vagy simán kimondják, hogy egyszerű versenyincidensről volt szó. Ami engem illet, nem is lennének versenyzési irányelvek, azok pedig, akik hivatalosan elbírálják az eseteket, olyan jó munkát végeznének, mint az előbb említett három személy. De ez a magánvéleményem.”

„És nyilván az expilótákkal sem értünk egyet 100%-ban, de igen sokszor, mondjuk 90%-ban jól értékelik a dolgokat. Szeretném, ha a Forma-1-ben is ilyen arány érvényesülne a bíráskodásban” – folytatta.

Az FIA versenyfelügyelői testületeiben természetesen ma is mindig ott van egy korábbi versenyző, de sokuk már évtizedek óta nem aktív. A kérdésre, hogy fiatalítást szeretne-e, Sainz azt mondta, hogy eddig nem menne, mert az idősebb expilóták között is vannak, akik jól látják a dolgokat, sokkal inkább azt szeretné, ha teljes egészében törölnék az irányelveket, és az esetek megítélését teljes mértékben a korábbi versenyzési tapasztalattal bírókra bíznák. A spanyol hozzátette a mára örökzölddé vált kívánságot, miszerint a jelenlegi, önkéntes alapon végzett, folyamatos rotáción alapuló rendszer helyett állandó és fizetett stewardok kellenének.

A csütörtöki meetinget követően az FIA is megszólalt, jelezték, hogy alapvetően „őszinte, nyílt és kollegiális” megbeszélés zajlott, hangsúlyozva, hogy a szervezet álláspontja szerint az elmúlt három év adatai alapján az irányelvek „hozzájárultak a kiszámíthatóbb, egységesebb bíráskodáshoz”, valamint hogy a pilóták által kritizált dokumentumot éppen a GPDA javaslatai alapján frissítgették folyamatosan.

Az FIA négy – általános – következtetést is levont. Egyrészt, hogy ildomos lehetne az incidenseket illető döntések meghozásának elhalasztása addig, amíg minden nézőpontot meg nem ismernek, másrészt, hogy az irányelvek valóban nem lehetnek irányadók minden egyes esetben, harmadrészt, hogy kiemelten fontos lenne a sárga zászlók tiszteletben tartása a pilóták részéről, végül pedig azt, hogy szükséges lenne a lekörözéseknél szerepet játszó kék zászlós szituációk revíziója.

Az FIA az állandó stewardokat illető kívánságokról nem ejtett szót a közleményében.