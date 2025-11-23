Megszokhattuk, és időnként talán bosszankodhatunk is amiatt, hogy a Forma-1-et túlbiztosítják, és olyan esetek miatt léptetnek életbe biztonsági vagy virtuális biztonsági autós szakaszt, melyek nem feltétlenül indokolnák ezt. Mostanság azonban mintha épp a rosszabbik oldalra billent volna az egyensúly, melyek szó szerint életveszélyes szituációkat eredményeznek. Ilyen volt az is, amikor Mexikóban Liam Lawson csak méterekkel kerülte el a törmelékeket eltakarító pályabírókat.

Sajnos ez a tendencia Las Vegasban is folytatódott. A Forma-1-es futam második körét úgy kezdte a Max Verstappen vezette mezőny, hogy a pályabírók még javában szaladtak az aszfaltozott bukótérben. Mondhatjuk, hogy messze voltak ugyan a versenyívtől, meg lengett a dupla sárga zászló, de az alábbi képen az is kiszúrható, hogy a piros-sárga csíkos zászló is leng, ami a csúszós aszfaltra figyelmeztet. Elég, ha egy autó elveszti a kontrollt, és megállíthatatlanul csúszik a narancssárga kezeslábasban futók irányába…

Legalább ennyire kedélyborzoló volt az is, amikor az F1 Academy, a női formaautós betétsorozat hétvégi első versenyén egy munkagép a pálya közepén tolatgatott és forgolódott, miközben a mezőny (a biztonsági autó mögött) közelített. Láttunk már safety car mögött is balesetet még a legmagasabb szinten is, talán nem is kell fejtegetnünk, miért nem volt ez szerencsés.

Niels Wittich, a Forma-1 korábbi versenyigazgatója egyébként elfogadhatatlannak nevezte a nagydíjon látottakat. “Ez nem történhet meg” – fogalmazott a német közvetítésben a szakember.