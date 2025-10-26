Mint arról a Vezess beszámolt, őrült mexikóvárosi Forma-1-es futamot láthattak a rajongók. A mclarenes Lando Norris győzelmével, valamint a bajnoki tabella élén történt változással véget érő verseny közvetítésében azonban meg sem mutattak mindent, amit a nagydíjon történt.

Ilyen volt az is, amikor a rajtot követően az első kanyarba pályamunkásokat küldtek, hogy kapják össze az elvonuló mezőny után maradt törmeléket. Az ötlet jó, ha a mezőny még egyben van. A mexikói kivitelezés problémás volt, tekintve, hogy Liam Lawson nem volt a mezőnnyel.

A Racing Bulls új-zélandi versenyzője ugyanis új első szárnyat kapott a bokszban, így onnan kihajtva ő konkrétan emberekkel találkozott a pályán, olyanokkal, akiket valóban a mezőny elvonulása után küldtek be – de még Lawson érkezése előtt.

A szektorban ugyan érvényben volt sárga zászlós jelzés, de a helyzet ettől még életveszélyes volt, ahogy azt a pilóta is kiemelte. “Kib*szottul megölhettem volna őket” – rádiózta dühösen.