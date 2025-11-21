Emlékezetes, hogy a legutóbbi, Sao Pauló-i Nagydíjon Oscar Piastri 10 másodperces büntetést kapott, amikor a biztonsági autós újrarajtolásnál az első kanyar belső ívén akart bebújni Kimi Antonelli mellé, bele is csúszott a Mercedesbe, mely aztán kiütötte a versenyből a külső íven haladó Charles Leclerc-t a versenyből.

A stewardok indoklásukban hangsúlyozták, hogy a lefektetett versenyzési irányelvekkel ellentétben Piastri nem volt eléggé Antonelli mellett (a McLaren első kereke nem volt a Mercedes visszapillantójának vonalában), az elfékezés után pedig az ausztrál már nem uralta az autóját.

A vétlen áldozat Leclerc már a futam közben azt nyilatkozta, hogy szerinte a Mercedes újonca legalább annyira, ha nem jobban vétkes volt a balesetben, mint Piastri, az F1-es szakírók és szurkolók jó része sem értett egyet a büntetéssel, és mint most, Las Vegasban kiderült, jó néhány másik versenyző is kritikusan viszonyul a döntéshez.

„Nem mindig tetszenek a szabályok, de követem őket, ahogy meg vannak írva. Igen, mondhatjuk, hogy túl vannak bonyolítva. A gond az, hogy minél több a szabály, annál zavarosabb a helyzet” – mondta Max Verstappen, amikor az interlagosi eset elbírálásáról kérdezték.

„Végső soron nem is a versenyfelügyelőkön múlik, ők is csak a szabályokat követik. Az ember lát valamit a saját szemével, saját véleményt formál, de a szabályok lehet, hogy egész mást mondanak. Ilyenkor mit kell alkalmazni? A stewardok sincsenek könnyű helyzetben, ezt személyesen is megtapasztaltam a nagyszerű marrákesi napomon. A versenyfelügyelők nagyon rendesek voltak, de őket is köti a szabálykönyv” – utalt arra, hogy 2019 elején a 2018-as Brazil Nagydíjon Esteban Oconnal történt dulakodása után „büntetésként” két napot kellett eltöltenie az FIA versenyfelügyelőivel munka közben.

„De azt hiszem, Carlos [Sainz] és George [Russell] már készen áll a pontosabb válaszokkal, szóval innen én hátra is dőlök. De ami engem illet, én egyszerűen…” – nem fejezte be a mondatot, de azt imitálta, hogy a szabálykönyvet egy iratmegsemmisítőbe helyezi, ledarálja.

Verstappen mellett ott volt az F1-es versenyzői szakszervezet (GPDA) egyik igazgatói posztját betöltő Sainz, aki sokkal konkrétabban is beszélt a Piastri-esetről:

„Bárki, aki valaha is részt vett már autóversenyen, tudja, hogy [Piastri] már semmit sem tehetett a baleset elkerülése érdekében, mégis 10 másodpercet kapott. Én ezt nem értem. Ahogy az én zandvoorti büntetésemet sem értettem, és azt sem, Ollie [Bearman] miért kapott büntetést, amikor Monzában ütköztünk. Nem érdemelt büntetést, és a futam után rögtön meg is mondtam ezt neki. Aztán Austinban én kaptam 10 másodpercet [az Antonellivel történt ütközése miatt], most meg itt volt a brazíliai helyzet. Idén nem, hanem számos olyan eset volt, ami szerintem nem illik az F1-hez” – magyarázta a spanyol.

A másik GPDA-igazgató, Russell hangsúlyozta, hogy nem lenne szabad mereven, precedensek alapján ítélkezni:

„A szabályban is úgy fogalmaznak, meg az is a vélekedés, hogy az elfékezett autó már nem áll a versenyző irányítása alatt. De a brazíliai első kanyar döntött, az autó belső fele sosincs terhelés alatt, a gumi nem is éri az aszfaltot, szóval bár blokkol a fék, igenis irányítjuk az autót. Ezért fontos, hogy csak irányelvekről legyen szó, és hogy minden pályát, minden egyes kanyart, minden egyes incidenst egyedileg ítéljenek meg.”