A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén a Nemzetközi Automobil Szövetség ellenőrei két istállónál is szabálytalanságot tapasztaltak. Ahogy arról a The Race beszámolt, a szakemberek – ahogy azt mindig is szokták – hőkamerákkal ellenőrizték, hogy mennyire melegítik fel a csapatok a száraz gumikat. Két istállónál is túllépték azonban a szabályokban előírt 70 Celsius-fokos limitet – ennél jobban nem lehet felfűteni két órával az események előtt azokat a gumikat, melyeket fel szeretnének tenni az autóikra az alakulatok.

A trükközés a száraz gumikat érintette. A túllépés után a meg nem nevezett csapatoknak két lehetőséget hagytak: vagy olyan gumit használjanak, ami szabályosan lett melegítve, vagy várják meg, míg kihűlnek a “túlmelegített” abroncsok. Büntetés nem ért senkit, azonban az eset elég volt ahhoz, hogy az FIA figyelmeztesse a csapatokat, hogy ne játsszanak ezzel, máskülönben szankciók jöhetnek – és tekintve, hogy technikai jellegű szabályozásról beszélünk, ez minden esetben kizárást von maga után.