A hét elején is látszott, hogy előfordulhat csapadék a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj hétvégéjén, az elmúlt pár napban pedig rendesen esett is a sivatagi kaszinóvárosban, az utcákat – egyebek mellett a versenypálya egy részét képező Stripet is – elöntötte a víz.

Jó hír, hogy szerda estével az amerikai meteorológiai szolgálat visszavonta a villámárvizekre vonatkozó figyelmeztetését, de az előrejelzések alapján az első, csütörtöki edzésnapon, még pontosabban este – az első gyakorlás helyi idő szerint 18.30-kor, a második 22 órakor kezdődik – még lehet eső, a csapadék valószínűsége aztán pénteken egyre csökken, a harmadik edzés, majd az időmérő már minden bizonnyal száraz lesz.

A Las Vegas-i forduló szerdai sajtónapján a pilóták nem titkolták, hogy egy porcikájuk sem kívánja az amúgy is hideg helyszínen a vizet.

„Nagyon húzós lesz, ha vizes lesz a pálya. A tapadás szempontjából talán eleve ez a legrosszabb pálya, legalábbis az elmúlt két év alapján. A gumik felmelegítése igen nehéz volt a hűvös körülmények között. Nagyon szűk a működési tartományuk, az átmeneti és az extrém esőgumikkal pedig még rosszabb lenne a helyzet” – mondta a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton.

„De nincs ellenemre a kihívás, folyamatosan tanulom, hogy lehet minél többet kihozni ebből az autóból – mert az esőt nem igazán szereti” – tette hozzá a Ferrari angolja.

Az F1 történetének legtapasztaltabb versenyzője, Fernando Alonso így beszélt:

„Nem lenne jó móka, egyáltalán nem. A lámpafénynél a láthatóság is gondot jelentene, a tapadás pedig már a száraz gumikon is igen alacsony itt, hiszen a hőmérséklet is az. Nézni szórakoztató lehet, vezetni nem” – magyarázta a kétszeres világbajnok.

A tavalyi Las Vegas-i győztes, a mercedeses George Russell egyetértett: „Ha választani lehetne, az összes helyszín közül erre mondanám, hogy ne legyen eső, de azért megleszek. Úgy tudom, elég hideg lesz, szóval nehéz lesz életre kelteni a gumikat. Utcai pálya, fehér felfestések, bukkanók, biztosan kifog majd egyeseken, az embernek ügyelnie kell arra, hogy ne legyen köztük.”

A 2023-as kiadást megnyerő Max Verstappen sem szeretne vizes aszfaltot:

„Ha esik, ha vizes az aszfalt, csúszós lesz. Nem igazán preferálom ezt a lehetőséget. Legyen csak száraz hétvégénk. Itt eleve nehéz mindent működésre bírni, sőt, egyáltalán kiismerni. Sima hétvégének jobban örülnék, mondjuk ha a pályát elönti a víz, akkor viszont kevesebb lesz az edzés, ami azért nem olyan rossz” – utalt arra a holland, hogy a kevesebb gyakorlás megkeverheti a kártyákat.