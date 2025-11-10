Oscar Piastri a nyári szünetet követő első forduló, a Holland Nagydíj után 2025 fő bajnokesélyesének látszott, az ausztrál addigra hét futamot nyert, 34 ponttal előzte csapattársát, Lando Norrist is.

A 24 éves pilóta a következő versenyen, Monzában még hozott egy 3. helyet, ám azóta egyszer sem állt dobogóra, Bakuban kétszer, majd most, Sao Pauló-i sprinten is eldobta az autót, a futamon büntetést gyűjtött be, előnye elolvadt, a brazil forduló után már már 24 pont hátrányban van Norrishoz képest.

Nem jött ez jól egy, a Piastri sikereire kampányt építő ausztrál gyorsétteremláncnak sem, a mélyrepülés miatt át kellett írniuk az akciójukat.

A Grill’d Healthy Burgers limitált kiadású Oscar Piastri Burgert vett fel a menüre, melyet ingyen, bónusztételként kérhettek és kaptak volna a vendégek minden hétvége után, amikor a pilóta dobogóra állt.

A promóciót éppen az Olasz Nagydíj után hirdették meg, ám mivel Piastri azóta nem járt a pódiumon, mostanra kénytelenek voltak egyszerűen azt a feltételt szabni, hogy a pilóta célba érjen a versenyen – máskülönben egyetlen Piastri-burgert sem oszthattak volna ki.