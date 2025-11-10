Max Verstappen eddig is számtalan Forma-1-es rekord birtokosa volt már, a vasárnapi Sao Pauló-i Nagydíjon megszerzett 3. helyezésével pedig újabb kategóriában lett a sportág legjobbja.

Nem indult túl jól a brazíliai hétvége a holland számára, a pénteki napon és a szombati sprintfutamon a tapadás hiányára, az autó pattogására panaszkodott a négyszeres bajnok, így a rövid verseny után radikális változtatásokat eszközöltek, melyektől viszont még versenyképetelenebb lett az RB21-es, a holland 2021 óta elsőször már a Q1-ben kiesett az időmérőn.

A csapat ezt követően újra változtatott a beállításokon, motort is cserélt, ezért Verstappen csak a bokszutcából kezdte a Sao Pauló-i Nagydíjat, ám végül a 3. helyen zárt Kimi Antonelli mögött, sőt, hajszállal maradt csak le a dobogó második fokáról.

A pódium pedig új rekord is: az interlagosi eredménnyel Verstappen lett az F1 történetének legtöbb különböző rajtpozícióból dobogós helyezést elérő versenyzője.

A holland most vasárnapig az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 18. és 20. helyről startolva tudott a top 3-ba jutni, ezt fejelte meg most a bokszutcai rajtos dobogóval. Ez 17 különböző rajthelyet jelent – eddig 16-tal Fernando Alonsóval osztoztak az elsőségen.

Verstappen előtt eddig hét pilóta tudott a bokszutcából a dobogóig kapaszkodni, legutóbb Lewis Hamilton tette meg ezt a 2014-es Magyar Nagydíjon.