A Forma-1 mezőnye megérkezett Brazíliába, a hétvégén a Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik Interlagosban. A Mexikóvárosi Nagydíj óta eltelt két hétben történt ez-az az F1 háza táján, a paddockot olyan témák melegítették be, mint Charles Leclerc lánykérése, a brazíliai időjárás-előrejelzés, vagy éppen a kiélezett bajnoki küzdelem újabb felvonása.

Lewis Hamilton azonban egy kicsit még Mexikóban maradt fejben, legalábbis erre utal a Ferrari pilótájának megszólalása. A hétszeres világbajnok ugyanis két héttel is igencsak belemenősen reagált a témára, amikor az újságírók rákérdeztek, arra, van-e ötlete, miért csak őt büntették meg, holott azért több más pilóta is rászolgált erre a kanyarlevágásokkal.

“Nem igazán” – válaszolta Hamilton. “Nincs egyértelműség, de ez talán csak a probléma egy része. [Hiányzik az] átláthatóság és az elszámoltathatóság. Szerintem egyértelműen kezdeni kellene valamit azzal a titkolózással is, hogy a döntések a háttérben születnek. Nem tudom, tudják-e, milyen súlya van a döntéseiknek. Ezek a döntések bajnoki eredményekről dönthetnek, ahogy azt láttuk is a múltban” – utalt a brit a 2021-es szezonzáróra.