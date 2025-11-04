Míg az augusztus végi Holland Nagydíj után a mclarenes Oscar Piastri 34 ponttal vezetett csapattársa, Lando Norris előtt, az ausztrál azóta nem nyert futamot, dobogóra is utoljára Monzában állt, miközben az angol az azóta lezajlott öt fordulóból négyszer járt a dobogón, a Mexikóvárosi Nagydíjon szerzett győzelmével egy ponttal az élre is állt az egyéniben.

A pilótamenedzselés és csapatvezetés után a Forma-1-et az 1980-as évek elejétől 2017-ig irányító Bernie Ecclestone a Sport.de-nek adott interjút, melyben többek között a 2025-ös egyéni világbajnoki küzdelemről is kifejtette a véleményét.

„Az idény elején úgy gondoltam, hogy az ausztrálunk világbajnok lesz. Azt hittem, könnyedén győz majd, de valami visszafogja. Nem tudom, mi. Nem tudom, hogy a McLaren fogja-e vissza vagy sem. Úgy tudom, hogy a McLarennél volt valami belső ügy, ami alapján úgy tűnt, hogy a brit pilótájukat favorizálják” – mondta a 95. születésnapját épp egy héttel ezelőtt ünneplő angol, aki a lehetséges okot is sejti.

„Szerintem Norris inkább sztáralkat. Ilyen szempontból jobb lehetne (világbajnokként). Jobban szerepelne. Szerintem szereti a tévét, a kamerákat, az ilyesmiket. Gyanítom, hogy az újságírók is kedvelik. Úgy vélem, ez így jobb lenne a McLaren szempontjából.”

Piastri visszaesése mellett ugyanakkor nem Norris formajavulása, hanem Max Verstappen visszatérése a nagy sztori: a holland Zandvoort után már 104 pont hátrányban volt az éllovas Piastritól, ám azóta három futamgyőzelemmel, valamint egy-egy 2. és 3. hellyel már csak 36 és 37 pontra van a két mclarenes mögött.

„Nem kétséges, hogy még versenyben van. Az autó is szuper, jó munkát végeztek vele, de Max is különleges. Igazi autóversenyző, egyszerűen teszi a dolgát. Nem politizál, csak versenyez” – mondta róla Ecclestone.