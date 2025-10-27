Az augusztus végi Holland Nagydíj után az addigra hét futamgyőzelmet szerző Oscar Piastri saját csapattársa, Lando Norris előtt 34, a címvédő Max Verstappen előtt 104 ponttal állt az egyéni bajnokság élén.

Az ausztrál azóta viszont nem nagyon villog – Monzában még nagyjából megvolt a tempója, dobogóra állt, ám Bakuban kétszer is autót tört, majd küzdelmes 4., 5., 5. helyeket hozott csak. Austin után a Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjén sem szerepelt jól, míg Norris erős pole-t hozott, ő hattizedes hátránnyal a 7. lett, ezen tudott javítani végül két pozíciót a vasárnapi versenyen.

Az immár egy ponttal Norris mögött álló ausztrál már-már összeesküvést sejtetve beszélt a leintés után:

„Igen, egyértelműen meglepő számomra az elmúlt pár futam a tempóm szempontjából. De vannak jelek, hogy hol lehet a tempó, hogy mit kellene tenni” – mondta a Forma-1 hivatalos csatornájának.

„Az elmúlt hétvégéken egészen másképp kellett vezetnem az autót, amit kicsit nehéz felfogni, miután a megelőző 18 hétvégén működött, amit csináltam. De ma kipróbáltam ezt-azt, megnézem majd, hogy ez lehet-e az, amit keresek” – folytatta.

A versenyt fölényesen megnyerő Norris utólag maga is beszélt arról, hogy nem könnyű eltalálni az MCL39-es beállításait: „Az autó egyszerűen gyors, az egész idényben az volt. De egyértelmű, hogy néha nem könnyű vezetni. Amikor viszont megtalálja az ember az ideális beállítást, azzal jócskán megkönnyítheti a dolgát.”

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella még szombaton azt mondta, hogy szerinte a mexikóvárosi pálya alacsony tapadású jellege okozhatta Piastri küszködését – ez persze nem magyarázza, miért nem volt versenyképes az ausztrál a korábbi néhány fordulóban.