Hatalmasat küzdött a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjén Oscar Piastri. A McLaren ausztrálja azonban ezúttal nem a pole-pozícióért vagy az első sorok valamelyik helyéért ment: többször is arra kényszerült, hogy egyáltalán a továbbjutást kiharcolja. Erőfeszítéseiből végül egy nyolcadik hely kerekedett, ám mivel volt előtte büntetett pilóta, a vasárnapi nagydíjra ez a hetedik rajthelyet jelenti számára.

“Nehéz megmondani, minden normálisnak tűnt” – fogalmazott Piastri, amikor arról kérdezték, mi okozta hat tizedmásodperces lemaradását a pole-pozíciós Lando Norris mögött. “Nagy volt a különbség most is és egész hétvégén. Volt néhány dolog, ahol úgy éreztem, hogy könnyen tudok javulni, de nem mindenhol. Az időmérőn szerintem elfogadható munkát végeztem, az autó is elfogadhatónak érződött. Rejtély, hova lett a jó köridő.”

“Nem láttam még az adatokat, de arra számítok, hogy egy kicsit mindenhol veszítettem” – tette hozzá az ausztrál még az időmérőt követően. “Nem voltak nagy hibáim vagy olyan kanyarok, ahol azt éreztem volna, hogy valamit kifejezetten rosszul csinálnék. Ez volt végig a hétvégén. Kissé frusztrált vagyok amiatt, ahogy az időmérő alakult. Sok dolog miatt aggódhatnék, de végső soron az a nehéz, hogy ilyen messze vagyok, miközben azt éreztem, elfogadható munkát végzek. Ez az, ami leginkább aggaszt jelenleg” – fejtegette Piastri.