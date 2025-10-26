A bajnokesélyesek közül a világbajnoki összetettet jelenleg vezető Oscar Piastri számára alakult a legrosszabbul a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérő edzése. A McLaren ausztrálja csak a nyolcadik legjobb idővel kvalifikált, miközben csapattársa, Lando Norris magabiztos fölénnyel biztosította be a pole-pozíciót.

Norris – akinek 14 pont a hátránya a második helyen – az idei ötödik és karrierje tizennegyedik rajtelsőségét könyvelhette el, ám mögötte kisebb meglepetésre a Ferrari párosa zárt, Charles Leclerc-rel és Lewis Hamiltonnal. A kvalifikáció végén az első három helyezettet a korábbi IndyCar-versenyző, James Hinchcliffe interjúvolta meg.

„Örülök a pole-pozíciónak, hiszen rég voltunk itt utoljára” – nyilatkozott lelkendezve Norris. „Jó érzés, ami pedig a kört illeti, ez azok egyike volt, amikor nem igazán tudod, mi történt. Jól éreztem magamat az autóban, mégis kellemeset csalódtam, amikor megláttam a köridőt. A hétvégén végig jól éreztem magam, de különösen ma. A végén egy kicsit ideges lettem a Ferrarik miatt, de összeraktam mindent, amikor kellett.”

„Az utóbbi időkben nem aludtam jól, talán ez a kulcsa az egésznek?” – tette fel a találós kérdést a McLaren britje. „Ezen a pályán voltak már jó versenyeim a múltban, és ezúttal arra fogok összpontosítani, amit tudok kontrollálni is. Ennyit tehetek.”

„A kevés tapadás miatt nagyon nehéz volt az időmérő” – mutatott rá Leclerc, aki a Q3 első felvonása után percekig állt az élen. „Sokat csúszkáltunk, így nagyon nehéz volt összerakni egy kört. Elégedett vagyok a munkákkal, ugyanis nem hiszem, hogy ennél sokkal több lett volna az autóban.”

„Sokat jelentene a győzelem” – tekintett előre a futamra a monacói. „Mindent megteszünk azért, hogy az 1-es kanyarban átvegyük a vezetést, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz lehetséges.”

Az idei legjobb időmérős teljesítménye után Hamilton a Ferrari formajavulását méltatta. „Ez az első alkalommal az idén, amikor mindketten a legjobb háromban vagyunk az időmérőn, és megérdemli a csapat. Olyan keményen dolgozunk, amennyire csak tudunk” – nyilatkozta a harmadik helye után a hétszeres világbajnok.

„A fejlesztésekkel nem igazán sikerült előrébb vinnünk az autót, ugyanakkor már többet tudunk kihozni belőle, és folyamatosan javulunk. Ezen a pályán tökéletes a harmadik hely, úgyhogy remélem, hogy a legtöbbet tudom kihozni belőle” – utalt a rajt után általában jellemző szélárnyék-csatákra. „Nem annyira rossz a versenytempónk. Nehéz megmondani, hogy milyen, de megpróbálunk összerakni egy jó futamot.”