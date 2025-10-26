Napos időben, 26 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 20. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Mexikóvárosban. A harmadik szabadedzés után joggal lehetett a mclarenes Lando Norrist nevezni a kvalifikáció fő esélyesének, de látva a gyakori hibákat és az egyébként szoros üldözősort, benne volt a meglepetéseredmény a levegőben.

A Q1 máris megmutatta, hogy ez még a legjobbak számára sem lesz egyszerű időmérő. Oscar Piastri (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) első köre nemigen akart összeállni, idejük épphogy elég volt akkor a továbbjutásra. Biztos volt, hogy még javítaniuk kell, és féltávnál javítottak is, de beszédes volt, hogy minden körideje nagyon gyorsan csökkent, valamint az is, hogy az élmenők és a kiesőzóna között nem volt 8 tizedmásodperc a különbség.

A hajrára ezért lényegében mindenki kihajtott, és erre szüksége is volt lényegében mindenkinek. Meglepő fejleménye volt a szakasznak, hogy Isack Hadjar erőből nyert a Racing Bulls-zal, de a csapattárs Liam Lawson is gyorsabb volt mindkét Red Bullnál. A kiesők között Gabriel Bortoleto (Williams), Alexander Albon (Williams), a két Alpine-pilóta és Lance Stroll (Aston Martin) nevével találkozhattunk – a mercedeses Andrea Kimi Antonelli épphogy elkerülte a korai búcsút, pedig alig kapott fél másodpercnél többet Hadjartól.

A Q2-ben előkerült az a Norris, aki a harmadik szabadedzést is megnyerte. Nem is feltétlen az volt a döbbenetes, hogy négy tizedmásodpercet adott a ferraris Charles Leclerc vezette mezőnynek (bár egy kicsit azért az is durva volt), hanem az, hogy a csapattárs Piastri egy másodpercet kapott tőle, és az utolsó továbbjutó helybe kapaszkodott. Az ausztrál a köre után azt állította, valami az erőforrással nem volt rendben.

A szakasz második felében ismét mindenki nekilódult. Ismét hatalmasak voltak az előrelépések, és míg Norrist megközelíteni is alig tudták, Piastri csak az utolsó utáni pillanatban harcolta ki a továbbjutást. Kiesett Cunoda Juki (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) és Liam Lawson (Racing Bulls).

A Q3-as első körök után már nem Norris volt az etalon, hanem Leclerc a Ferrarival: 18 századot kapott tőle a McLaren britje. A harmadik helyen Hamilton állt további 2 tizedmásodperccel, megelőzve a körében hagyó Verstappent és a korábbiakhoz képest kiemelkedőbb Piastrit. A két Mercedes George Russell-lel és Antonellivel a 6-7. helyen állt, Carlos Sainz (Williams), Hadjar és Oliver Bearman (Haas) előtt.

A fináléban rengeteg köridőjavulás történt, de a kulcspillanatban Norris feltámadt, és mindenkit elnáspángolt. Leclerc második lett 26 századmásodperces hátránnyal, Hamilton pedig 35 század lemaradással befért a legjobb háromba. Mögöttük Russell, Verstappen, Antonelli sorrendben jöttek a többiek, mielőtt feltűnt a sorban Sainz mögött Piastri. A két McLaren-pilóta között közel 6 tizedmásodperc volt, és az ausztrál örülhet, hogy nem 8., hanem 7. helyről indulhat Sainz öthelyes rajtbüntetése miatt. A Q3 sereghajtói Hadjar és Bearman voltak végül.

A 2025-ös Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik.