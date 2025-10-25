Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon. Az időmérő előtti utolsó gyakorlási lehetőséget a mclarenes Lando Norris zárta az élen.

A pilóták kissé felhős időben vehették birtokba az aszfaltcsíkot, a körülményekre nem lehetett panaszkodni, a levegő 22, az aszfalt 43 Celsius-fokos volt. A lelkesedés nem volt akkora, mint a pénteki edzéseken, de az Aston Martin párosa gondoskodott arról, hogy a nézők már az első percekben lássanak F1-eseket a pályán. Túl sokat a többiekre sem kellett várni, Max Verstappen például bő öt perc után már meg is futotta az óra első mért körét a Red Bull-lal.

Leszámítva a néha feltorlódó forgalmat, az edzés nyugisan zajlott. A csapatok többsége a közepes gumikat nyúzta, de voltak alakulatok, melyek a lágyakba tették aktívan a kilométereket. Legtovább a Mercedes volt tétlen, George Russell és Andrea Kimi Antonelli kiülték az első húsz percet.

Az eredményeket is meghatározó időmérős próbálkozásokra kb. az utolsó 15 percben került sor. Hosszasan ment az ezredmásodperc-szintű adok-kapok a Mercedes, a Ferrari, a McLaren-pilóták, valamint Verstappen és Isack Hadjar (Racing Bulls) közt. Ezt előbb a Ferrarival Lewis Hamilton, majd a McLarennel Lando Norris akasztotta meg komoly, több tizedmásodperces javítással.

A papaja autót vezető brit meg is nyerte a gyakorlást a ferraris brit előtt bő 3 tizedmásodperces előnnyel. Komolyan kilógtak ők a mezőnyből, tekintve, hogy a Russell, Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen, Antonelli négyes hátránya már 5-6 tizedmásodperc volt. Tőlük kicsivel lemaradva jött Hadjar és Cunoda Juki (Red Bull), a legjobb tízbe pedig Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) fért még be.

A mexikóvárosi időmérő magyar idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik.