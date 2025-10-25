Magyar idő szerint péntekről szombatra fordulva folytatódott a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj programja a második szabadedzéssel. A mezőny immáron a megszokott nevekből állt teljesen, az a kilenc versenyző is visszakapta autóját, akik az első edzést kihagyták a helyükre beülő újoncok, F1-tapasztalat nélküli pilóták miatt.

A körülmények kiválóak voltak a további gyorsulásra, a levegő 26, az aszfalt 44 Celsius-fokos volt a bokszutca nyitása előtti pillanatokban. Azonnal birtokba is vette az aszfaltcsíkot gyakorlatilag a teljes mezőny, és azok, akik a hétvégén ekkor ültek először autóba, többször is hibázgattak. A mercedeses George Russell, valamint a mclarenes Lando Norris pályaelhagyásai tartoztak a látványosabbak közé.

Az első igazán komoly bakit Alexander Albon vétette, a Williams pilóta kicsivel féltáv előtt csípte meg egy ponton a betonfalat. Szerencséje volt, mert autója nem sérült.

That could have been worse! 😳



Alex Albon brushes the wall out of Turn 16, but keeps it going 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/H5BYU9SA3i — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Ezeket leszámítva az elsőhöz hasonlóan meglepően simán zajlott a második edzés is. Nem is volt igazán sok látnivaló a gyakorlás hajrájában, tekintve, hogy a leintés előtt már bőven a versenyszimulációk mentek. A leggyorsabb Max Verstappen volt a Red Bull-lal, aki az első edzés leggyorsabbját, a ferraris Charles Leclerc-t másfél tizedmásodperccel verte. Mögöttük Andrea Kimi Antonelli jött a Mercedesszel, megelőzve Norrist – a McLaren britje negyed másodpercet kapott Verstappentől.

A McLarennel tehát mindhárom topcsapat pariban volt pénteken, Norrishoz képest a mögötte záró Lewis Hamilton (Ferrari), Russell és Cunoda Juki (Red Bull) szintén negyed másodpercen belül voltak. A negatív meglepetést a bajnoki éllovas Oscar Piastri okozta: a McLaren ausztrálja bő 8 tizedmásodpercet kapott Verstappentől, és ez csak a 12. helyre volt elég – beszédes adat ez, mely jól mutatja, hogy kis a különbségek sokat számíthatnak majd a mexikói pályán, különösen az időmérőn.

A mexikóvárosi hétvége a harmadik szabadedzéssel magyar idő szerint szombaton 19:30-tól folytatódik.