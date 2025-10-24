Magyar idő szerint péntek este kezdődött a 2025-ös Forma-1-es szezon 20. versenyhétvégéje, a Mexikóvárosi Nagydíj az első szabadedzéssel. A 4304 méter hosszú, 17 kanyarból álló pályát közel sem a szokványos mezőny vette birtokba, ugyanis tíz csapatból kilenc is olyan versenyzőt ültetett egyik autójába, aki csekély F1-tapasztalattal rendelkezik. Így nézett ki a “kezdők” névsora:

Mercedes: George Russell helyén Frederik Vesti

McLaren: Lando Norris helyén Patricio O’Ward

Racing Bulls: Liam Lawson helyén Ivasza Ajumu

Ferrari: Lewis Hamilton helyén Antonio Fuoco

Williams: Carlos Sainz helyén Luke Browning

Alpine: Pierre Gasly helyén Paul Aron

Haas: Oliver Bearman helyén Hirakava Rjó

Aston Martin: Lance Stroll helyén Jak Crawford

Red Bull: Max Verstappen helyén Arvid Lindblad

5 fotó

A 60 percet az első pillanatoktól kihasználták a versenyzők, és szorgosan gyűjtögette mindenki a kilométereket, főleg a kemény gumikat használva. A köridőlista élén vissza-visszatérő név volt Isack Hadjar a Racing Bulls volánjánál, de összességében is jellemző volt, hogy a mezőny állandó pilótái foglaltak helyet az élmezőnyben, míg a kevesebb tapasztalattal rendelkezők a tabella második felében tanyáztak.

Féltáv körül előkerültek a lágy gumik is, először Oscar Piastri McLarenjére kerültek fel a piros oldalú Pirellik. Ez azonnali ugrást hozott a legjobb idők tekintetében, hiszen nem sokkal később Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams) és Nico Hülkenberg (Kick Sauber) is villantak.

Maga a gyakorlás simán lezajlott, csupán egy-két kisebb hiba miatt villant sárga zászlós jelzés. A mezőnyt Ferrari-szendvicsbe fogta Leclerc és Fuoco, a monacói ugyanis az élen, az olasz beugró pedig a sor végén zárta az órát. Leclerc mögött Antonelli zárt másodikként egy tizedmásodperces lemaradással, Hülkenberg pedig harmadik lett közel négytizedes hátránnyal. Piastri végül negyedik lett Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) előtt.

A legkülönösebb eredmény a Red Bullnál született, a beugró Lindblad ugyanis jobbnak bizonyult a csapat állandó pilótájánál, Cunoda Jukinál. Az energiaitalosok a 6. és 8. helyen zártak, közrefogva Esteban Ocont (Haas).

A mexikóvárosi hétvége a második szabadedzéssel magyar idő szerint szombat éjféltől folytatódik.