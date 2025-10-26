Lando Norris rajt-cél győzelme után helycserét hozott a világbajnokság élén a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj. Több mint fél perces előny birtokában intette le a kockás zászló a McLaren britjét, aki az idei hatodik és pályafutása tizedik sikerével visszavette a vezetést a bajnoki pontversenyben.

Igaz, mindössze egyetlen pont választja el őt és csapattársát, Oscar Piastrit – aki ezúttal ötödik lett –, míg a dobogó a ferraris Charles Leclerc-rel, valamint a Red Bull négyszeres és regnáló világbajnokával, Max Verstappennel lett teljes.

A 71 körös futam leintése után a korábbi IndyCar-versenyzője, James Hinchcliffe készítette az interjúkat.

„Imádom! Micsoda verseny volt!” – lelkendezett Norris. „Csak előre figyeltem, és arra koncentráltam, amit csináltam. Az én szempontomból ez egy sima futam volt, pontosan ilyenre vágytam. Jó rajt, jó első kör, és onnan már minden sínen volt. Sokkal jobban sikerült a rajtom, mint a srácoknak körülöttem. Először nyertem Mexikóban, és ez egy gyönyörű győzelem.”

Amikor a 25 éves pilótát a bajnokságról kérdezték, a helyi szurkolók jól hallhatóan kifütyülték, de ez sem szegte a kedvét. „Egy hétvégéről beszélünk, bár boldog vagyok, és magamra összpontosítok. Leszegem a fejem, és figyelmen kívül hagyom ezt. Ez most működik, és boldog vagyok így” – tette hozzá.

„Nagyon elégedett vagyok ezzel a hétvégével” – fogalmazott a második helye után Leclerc. „Már az austini hétvége is pozitív meglepetés volt, de az, hogy ismét a dobogón zártunk, végképp az. Bevallom, nagyon örültem a virtuális biztonsági autónak a végén. Teljesen elkoptak a gumijaim a végére, miközben láttam, Max visszazárkózott a lágyakon. Nehéz dolgom volt, de a végén megmentett a VSC-fázis.”

„Roppant hektikusan alakult számomra a verseny eleje, ugyanis majdnem összetörtem az autót” – nyilatkozta Verstappen, aki a harmadik helyével is 36 pontosra csökkentette a lemaradását. „Mindenki más a lágy gumikon rajtolt körülöttem, én a közepeseken, szóval kicsit küszködtünk. Az első etap lényegében a túlélésről szólt.”

„Nehéz hétvége volt ez számunkra, de az nagyon erős eredmény, hogy a második helyért harcolhattunk mindazzal együtt, ami az első pár körben történt” – folytatta a holland, akit a virtuális biztonsági autóról is kérdeztek: „Néha nyersz, néha veszítesz. A biztonsági autó is néha neked dolgozik, néha pedig ellened.”