A 2025-ös idény 20. fordulóján is túl van a Forma-1, a Mexikóvárosi Nagydíj pedig számos érdekességet, fejleményt és fordulatot hozott, melyeket Baka Gábor, Horváth Zsolt és Kováts Olivér beszél át a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió idei 21. adásában.

Norris javult fel vagy Piastri esett össze, esetleg a csapat hátrált ki az ausztrál mögül? Elég lesz ennyi Verstappentől a nem várt címvédéshez? Mitől táltosodott meg a Ferrari, miért hozott csak veszekedős 6-7. helyet a Mercedes? Indokolt volt a hajrában bevetni a virtuális biztonsági autót? Keressük a válaszokat.

