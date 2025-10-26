Nem a levegőbe beszélt Max Verstappen, amikor a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki edzései után azt pedzegette, hogy hiába zárta a leggyorsabbként a napot, a folytatásban nem őt kell legyőzni. A négyszeres és regnáló világbajnok ennek megfelelően nem tudott labdába rúgni az időmérő edzésen sem: csaknem fél másodperccel maradt el Lando Norris pole-pozíciót érő idejétől.

A Red Bull-lal így csak az ötödik helyre tudott kvalifikálni, ráadásul sok jót a futamtól sem remél a holland. Elmondása szerint nem muzsikál jól az autója, ezért önerőből még a dobogót sem tartja valószínűnek.

„Úgy gondolom, az idén egyáltalán nem állunk jól, ha a gumiabroncsok túlmelegedéséről van szó, ami itt eléggé nagy problémát jelent” – idézte Verstappent a Motorsport.com. „Ilyen tengerszint feletti magasság mellett elkezd csúszkálni az autó, emiatt nagyon hamar felmelegednek a gumik. Ez egyértelműen nem fekszik nekünk.”

Verstappen és a Red Bull a nyári szünet vége óta óriási ugrásokkal zárkózott vissza a McLaren párosára, ami az autó egyensúlyában és hasmagasságában elért fejlődésnek is köszönhető, de a mexikóvárosi pályán ezt nem tudták kamatoztatni. „Sok mindent lehet csinálni az autó egyensúlyával, de mindenre ez sem megoldás. Például Austinban nagyon gyorsak voltunk, de ha megnézzük, bizonyos kanyarokat sokkal többet kellett menedzselnünk, mint a McLarennek vagy a Ferrarinak” – mutatott rá a problémájára a 28 éves versenyző.

„Austinban jó volt az autó, így ezt el lehetett fedni, de itt véged van, ha nincs meg a jó egyensúly, vagy legalábbis nincs tapadásod” – taglalta, kiemelve, hogy különösen a 9-es kanyarban voltak gondjai, például a túlkormányozottsággal. „Kipróbáltam az összes beállítási irányt, semmi sem működik. Talán az egyik iránnyal jobban lehet vezetni az autót, mint a másikkal, de azzal is túl lassúak voltunk.”

„Ha két autó kiesik előlem…” – felelte, amikor a vasárnapi dobogós esélyekről kérdezték. „Nincs értelme hamis illúziókat táplálni. Ez egyszerűen nem fog megtörténni ezen a hétvégén, hacsak nem történik valami őrültség. A nagy probléma természetesen az, hogy Lando elölről rajtol. Amikor tudjuk, hogy a végéig tökéletesen kellene mennünk, ez nem ideális.”

Verstappen lemaradása az elmúlt hétvégéken 40 pontosra olvadt, és mivel a mostanival együtt már csak öt hétvége van hátra a 2025-ös idényből, fontos lenne neki, hogy még közelebb kerüljön a McLaren párosához. Segíthet neki, hogy a világbajnokságot vezető Oscar Piastri nála is harmatosabban teljesített, így csak a hetedik helyről indulhat, ugyanakkor a második helyen 14 pontos hátrányban lévő Norris – mint azt már írtuk – tükörsimán húzta be az első rajtkockát.