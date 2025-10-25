Elsőként zárta a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzését Max Verstappen. A Red Bull hollandja számára ez akár jó jel is lehetne a világbajnoki csata szempontjából, az pedig még inkább, hogy a McLarenek mellett a Ferrari és a Mercedes is versenyképesnek tűnt.

Verstappen szerint azonban a kép nem olyan derűs az ő oldaláról, mint ahogyan az látszik. “Jó kört futottunk a lágy gumikkal a rövid etapon. Minden más azonban eléggé rossz volt. A közepes gumikon futott rövid etap sem volt jó, de a legfőbb probléma a hosszú etapokon volt, sokat küszködtünk. Aggasztó ez a versenyre nézve” – fogalmazott a négyszeres világbajnok.

A holland ráadásul azt sem feltétlenül tudja, mi lehet a gyengélkedés hátterében. “Nem tudom még. Az egyensúly nem volt rossz. Egyszerűen nem volt tapadás, ez az, ami igazán aggasztó. A gumik túlmelegednek. Sehol sem voltunk. Nem lesz egyszerű ezt megoldani” – tette hozzá.

Verstappen szerint azzal önmagában nem fog sokra menni, ha az időmérőt adott esetben megnyeri. “Így nem lehet versenyt nyerni. Gyors lehet az ember egy körön, de ha nulla tempója van a versenyen, az úgy nagyon nehéz. Én a futamon szeretek gyors lenni, és egy körön kevésbé gyors” – árulta el.