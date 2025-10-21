Bár a Ferrari általános versenyképessége is messze elmaradt a tavalyitól, amikor a csapat a szezonzáróig versenyben volt a konstruktőri bajnoki címért, a 2025-re megszerzett hétszeres világbajnok Lewis Hamilton teljesítménye talán még nagyobb csalódást jelent.

A kínai sprintpole-on és győzelmen kívül a 40 éves angol egyetlen versenyt sem zárt a top 3-ban, 19 forduló óta tartó (nagydíjas) dobogó nélküli szériájával mostanra negatív rekordot állított be a Ferrari-versenyzők körében.

Hamilton eddig legjobb eredményeit három 4. hely jelenti: Imola és Silverstone után a múlt hétvégén, Austinban intették le épp a dobogón kívül – kis plusz, hogy a sprinten is sikerült negyedikként befutnia.

Az Amerikai Nagydíj után újságírói kérdésre elmondta, mit szeretne még elérni az idény hátralévő öt fordulóján.

„Elsősorban a kiszámítható szereplést. Jó lenne még valamikor a dobogóra állni, és jó lenne, ha a Mercedes előtt végezhetnénk a bajnokságban. Ha hozzá tudnám segíteni a csapatot ahhoz, hogy a 2. helyen zárjuk a bajnokságot, azt jó befejezésnek tekinteném” – magyarázta.

Az utóbbi komoly kihívás, hiszen míg a McLaren már Szingapúrban bebiztosította toronymagas elsőségét, mögöttük a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull küzdelme hihetetlenül szoros, rendre 341, 334 és 331 ponton állnak, akár a következő, mexikói hétvégén is teljesen átrendeződhet a 2-4. hely sorrendje.

Hamilton az idény közepe táján elismerte, hogy nagyon nem fekszik neki az idei Ferrari, hiányzik az önbizalma az SF-25-ös volánjánál, de Austin után már sokkal pozitívabban nyilatkozott, úgy tűnik, a hajrában talán tényleg jobb eredményeket hozhat:

„Trendszerűen haladok a jó irányba. Egyértelműen jobban érzem magam az autóban, a következő pár napban pedig beleásom magam, hogy kiderítsem, hogyan tudnék még többet kihozni belőle, hogyan tudnám még versenyképesebbé tenni, de összességében már most is egészen rendben van ez.”