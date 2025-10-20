A Ferrarinak nyögvenyelősen indult az Amerikai Nagydíj hétvégéje, a sprintkvalifikáción csak a top 10 végében zárt Lewis Hamilton és Charles Leclerc (8. és 10.), ám a sprintfutam, de főleg a vasárnapi verseny már sokkal eredményesebb volt.

A sprinten a 4. és 5. helyig kapaszkodott az angol és a monacói, a nagydíjon pedig az élmezőnyből egyedüliként a lágyakon rajtoló Leclerc egészen a hajráig tartotta a 2. helyet a fordított stratégián, de Hamilton is nagyon igyekezett, a McLaren bajnoki éllovasát, Oscar Piastrit végig maga mögött tartva lett a 4. Szeretett volna a dobogóig jutni, de a lágy abroncsai a végére elfogytak „Az előttem haladó srácok egyszerűen elhúztak, nem maradt semmim” – panaszolta mérnökének a rádión.

Az Austinban korábban ötször győző, összesen 9 alkalommal dobogóra álló Hamiltonnak valamelyest büszkeségi kérdés lett volna az első háromban zárni, hiszen ahogy korábban írtuk, azzal, hogy a Circuit of the Americason sem jutott a pódiumra, ferraris negatív házi rekordot ért el. A hétszeres világbajnok Ausinban a 19. hétvégéjén indult a Scuderiánál, és sosem volt még olyan, hogy egy Ferrari-versenyző ennyi fordulóig ne szerezzen top 3-as helyezést – Hamilton Szingapúrtól a néhai Didier Pironival állt holtversenyben a 18-as dobogó nélküli szériával, immár övé az új rekord, amit akár tovább is „emelhet”.

Ezzel együtt hivatalos Forma-1-es csúcsot is elért a 40 éves angol: a 4. helyért begyűjtött 12 pontjával az első lett a sportág történetében, aki 5000-nél több pontot szerzett – Hamilton jelenleg 5004,5 egységgel az első, alább a többiek.

Tegyük hozzá, hogy ahogy az alábbi névsorból is kiviláglik, csak az elmúlt másfél évtizedben lehetett ilyen magasságokba jutni, hiszen az F1-ben 2010 óta él a ma is használt, a győzelemért 25 pontot adó rendszer, korábban – még Hamilton első három szezonjában is – csak 10 járt a győztesnek, míg 2003-tól 8 és egység a 2. és 3. helyezettnek, azelőtt pedig már a második is csak 6 pontot kapott (hogy a még korábbi, erdményejtésekkel is bonyolított rendszerekbe bele se menjünk).