Óriási várakozások övezték az átigazolást, így aztán hatalmas csalódás is Lewis Hamilton eddigi ferraris szereplése.

A Kínai Nagydíj sprintjére megszerzett pole-já, majd a rövid versenyen elért győzelmén kívül a hétszeres világbajnok egyetlen más kiemelkedő eredményt sem hozott, nagydíjakon eddigi legjobbja egy-egy 4. hely volt Imolában és Silverstone-ban.

Hamilton leghosszabb győzelem és dobogós helyezés nélküli időszakát éli, ha pedig a hétvégén következő Amerikai Nagydíjon sem áll fel a pódiumra, övé lesz a Ferrari egyik házi negatív rekordja.

Az angol eddig 18 hétvégét húzott le a Ferrarinál dobogó nélkül, jelenleg Didier Pironival osztozik a top 3-as eredmény nélküli legtöbb futam statisztikáján, ám Austin a 19. forduló, így vasárnap után már ő lehet a Scuderia legtöbb versenyt dobogó nélkül záró versenyzője. (Pironi 1981-es ferraris bemutatkozóévében – 15 forduló -, valamint a ’82-es szezon első három hétvégéjén nem jutott a dobogóra vörösben.)

Valamelyes reményt adhat számára, hogy Circuit of the Americas alapvetően kedves volt hozzá, a 2012 óta megrendezett 12 austini versenyen Hamilton ötször győzött, valamint további négy alkalommal állt a dobogóra – nem is számítva a 2023-as 2. helyét, amikor utólag kizárták –, ami 75%-os sikerráta.

A 2023-as kizárást és a tavalyi kicsúszásos kiesésen kívül csak egy alkalommal, 2013-ban nem állt a dobogóra Austinban, akkor a 4. lett.