Míg augusztus végén, a Holland Nagydíj után Oscar Piastri 34 ponttal vezetett csapattársa, Land Norris és 104-gyel a címvédő Max Verstappen előtt, az ausztrál Zandvoort óta nem nyert, mi több folyamatosan bukja a pontokat az üldözőkkel szemben.

Az austini sprinten Norrisszal együtt búcsúzott a rajtbalesetnél, de a Red Bull címvédője szombaton 8 pontot hozott rajta, a vasárnapi Amerikai Nagydíjon pedig csak az 5. lett, miközben csapattársa 2. lett, Verstappen pedig nyert. Piastri előnye Norrishoz képest immár 14 pont, a holland hátránya pedig 42 egységre olvadt. Nem túl jó mérleg, az ausztrálnak pedig nem is volt magyarázata a verseny után.

„Egyszerűen nem volt meg a tempóm, hogy bármit is tehessek. Sok mindennel próbálkoztam, hogy gyorsabb legyek, de vagy nem gyorsultam, vagy lassabb is lettem tőlük. Azt hiszem, a pályán múlott. A hétvége során végig hiányzott az érzés, lesz mit átgondolni. De a meglévő tempóból kihoztam, amit lehetett, az időmérőm és a futamom is tiszta volt, a versenyen javítottam is egy helyet. Most ez volt a maximum” – nyilatkozta.

Verstappen bajnokságbeli felzárkózását illetően így beszélt Piastri:

„Nos, közelít, igen, gyors, de ami engem illet, nekem az a legfőbb, hogy rájöjjek, miért alakult így a saját hétvégém, és hogy vissza tudjak térni a szezon korábbi szakaszában látott formámhoz. Ha az sikerül, akkor az eredmények is jönnek majd. De így is inkább ebben a helyzetben vagyok, mint amiben ők (azaz az üldöző Norris és Verstappen – a szerk.).”

A holland közeledésére jó ellenszer lehetne az, ha a McLaren első számú pilótát választana, akit a csapattárs támogathatna, de az éllovas Piastri a gyengébb eredményekkel nem könnyíti meg a csapat és a saját dolgát.

„Nagyon szoros a verseny Landóval, és mindketten megérdemeljük az esélyt arra, hogy a bajnoki címért küzdjünk. Így túl korai még bármelyikünket előnyben részesíteni” – ismerte el az ausztrál.