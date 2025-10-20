Hollandia, De Telegraaf:

“Max Verstappen fantasztikus hétvégét koronázott meg Austinban, és életben tartotta világbajnoki álmát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2025-ös Forma-1-es szezon egy hihetetlenül látványos csúcspontot fog elérni.”

AD:

“Max Verstappen megkoronázta álom hétvégéjét, és nyomás alá helyezte az éllovasokat.”

Nagy-Britannia, Independent:

“Verstappen páratlan néhány napja Texasban – megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját és tovább csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben.”

Guardian:

“Verstappen könnyedén nyert Austinban, és fokozta a McLarenekre nehezedő nyomást.”

The Sun:

“Tex-Max – Max Verstappen megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját, és visszaküzdötte magát a világbajnoki címért folyó küzdelembe. Lehet, hogy meglepetés befutó lesz a pilóták vb-pontversenyében.”

Daily Mail:

“Max Verstappen megállíthatatlan.”

Olaszország, Gazzetta dello Sport:

“Verstappen, a kannibál: megnyerte az austini futamot, és újra nyílttá tette a vb-t.”

Corriere della Sera:

“Max (Verstappen) uralta Texast, és ismét faragott a hátrányából.”

Corriere dello Sport:

“Verstappen itt van. Piastri és Norris izgulhat öt futammal a vége előtt.”

Repubblica:

“Verstappen győzött, nyílt a világbajnokság: van esély az újabb vb-címre.”

Spanyolország, As:

“A félelmek beigazolódtak: a pole pozícióból aratott fölényes győzelem és zökkenőmentes Egyesült Államok Nagydíja után Verstappen ott van a vb-címért zajló harcban.”

Marca:

“Verstappen folytatja az üldözést: Texas után, ahol minden a terv szerint alakult számára, egyre közelebb kerül a McLarenhez.”

Sport:

“Max Verstappen továbbra is megállíthatatlan, újabb fantasztikus hétvégén van túl.”

Mundo deportivo:

“A holland pilóta az utóbbi négy futamot tekintve a harmadik győzelmét aratta, vasököllel uralta az austini hétvégét. Egyúttal tovább fokozta a vb-koronáért folytatott küzdelmet. Az éllovas Piastri csak ötödik lett, Norris pedig a második helyen végzett.”

Svájc, Blick:

“A McLaren izzad. Verstappen hátránya már csak negyven pont, ő a favorit?”

Ausztria, Kleine Zeitung:

“A világbajnokság izgalmas lesz! Max Verstappen tökéletes hétvégéje Austinban. A holland versenyző rajt-cél győzelmet aratott és Lando Norris és Charles Leclerc előtt. A vb-címért folyó harc egyre szorosabb.”

Krone:

“Verstappen nem hagyta magát lefékezni az amerikai hőségben.”

Franciaország, L’Équipe:

“Max Verstappen az elejétől a végéig uralta az austini futamot, és megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját.”

Le Parisien:

“Max Verstappen a pole pozícióból rajtolt, és győzelemmel koronázta meg tökéletes hétvégéjét az Egyesült Államokban.”