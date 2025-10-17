Helyi idő szerint 12.30-kor, szórványosan felhős, meleg időben – 29 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény 19. fordulóját jelentő Amerikai Nagydíj első és egyben egyetlen szabadedzése az austini Circuit of the Americas pályán.

A rendelkezésre álló 60 percet mindenki szerette volna maximálisan kihasználni, hiszen a péntek második programja már tétre ment: sprinthétvége lévén a szombati rövid futam kvalifikációja várt a mezőnyre.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Szingapúr után újra hőségriadót hirdetett , így a versenyzők saját döntés alapján viselhetik a hűtőfelsőt, akik nem teszik, azok autójába 5 kg ballaszt kerül.

Az idő szűkössége miatt kész sor várta a lámpa zöldre váltását a bokszutcában – a Red Bull-os Max Verstappen vezetésével ki is csorogtak az autók. Elsőre mindenki a fehér jelölésű, kemény keverékű Pirelliket vette fel.

10 perc után a mclarenes Lando Norris állt az élen, mögötte a Szingapúrban dobogóra álló williamses Carlos Sainz, Verstappen, Alex Albon és Cunoda Juki, sorakozott a top 5-ben.

A körözés folyamatos volt, az idők is javultak, de a forgalom is gondot okozott, a Racing Bulls-os Liam Lawson az utolsó kanyar előtt komoly, bukótéri elkerülő manőverre kényszerült.

20 perc után továbbra is csak a kemények voltak az autókon, az élen ekkor a ferraris Lewis Hamilton állt, az ötszörös austini győztes közel hattizeddel volt gyorsabb Verstappennél.

🟢 BACK TO GREEN 🟢 We're back underway for just over half an hour of practice remaining! 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/6LNsk88mHs — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Nem sokkal később előkerült a piros zászló, miután 19-es kanyar kanyar kijáratán, a kerékvetőn egy alkatrész leszakadt Lance Stroll Aston Martinjáról. Öt perc kényszerszünet után folytatódhatott a munka, igaz, Sainz autója bakra került, a spanyol levette a sisakot, ő műszaki hiba miatt egyelőre a garázsban maradt.

Furcsa dolgot élt meg Esteban Ocon a Haasban: a 11-es kanyarban egyszerűen beragadt a fékje, egyenesen, de szerencsére lassan futott ki a bukótérbe, majd a kavicságyba, ahonnan szerencsére ki tudott kecmeregni.

📻 "The brake stayed at 100% all the way!" 😱 A very strange lock-up for Esteban Ocon at the Turn 11 hairpin, but he manages to get back to the garage 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/Z2HzNMUohj — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

A 20 perccel a vége előtt továbbra is az élen álló Hamilton is kisebb problémát jelzett a rádión, azt mondta, csúszik a gázpedál.

12-14 perccel a leintés előtt szinte teljesen elcsendesedett a pálya, szinte minden autó a bokszban volt. Amikor elkezdtek kiszállingózni, már megjelentek a közepes és a lágy Pirellik is. Verstappen az utóbbiakon indított gyors kört, a mercedeses Georger Russell ugyanekkor a közepeseken ugrott az élre.

Charles Leclerc olajszagot jelzett a rádión, a váltásról kérdezett, vissza is tért a bokszba.

Verstappen Russellnek egy másodpercet, Cunodának 8 tizedet adva lépett az első helyre, de Fernando Alonso még nála is gyorsabb volt 9 ezreddel. A spanyol és a holland mögött folyamatosan változott a sorrend, majd Norris bő háromtizedet javítva Alonso elé ugrott.

Cunoda túltolta, de megfogta

Piastri az utolsó pillanatokban felzárkózott csapattársa mögé, de hátránya így is 279 ezred volt. A bajnoki éllovas nem is maradt sokáig a 2. a sauberes Nico Hülkenberg jó két századmásodpercet adott neki, Norris után ő lett a második. Piastri mögött Alonso zárt.

A hétvége magyar idő szerint ma éjjel 23.30-kor folytatódik a sprintkvalival, a sprintfutam szombat este 19 órakor, a hagyományos időmérő 23 órakor kezdődik. Az Amerikai Nagydíj vasárnap este 21 órakor rajtol.